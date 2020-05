Dal M° Chailly ai lavoratori del Teatro, dai ballerini a Dominique Meyer che intervista Flórez

e Alessandra Ferri, la Scala si racconta sui social.

Da domani sabato 23 maggio il palinsesto delle attività sui social media del Teatro alla Scala si arricchisce di nuovi appuntamenti, dalla presentazione dei Mestieri dell’Opera ai podcast di approfondimento con i grandi Maestri a cura di Luca Ciammarughi, fino all’esplorazione dei passi di danza con i ballerini su Instagram e ai video dei Concerti per i bambini la domenica. Le Conversazioni sul Teatro del Sovrintendente Meyer continuano con due grandi protagonisti: Juan Diego Flórez e Alessandra Ferri.

Nelle settimane di chiusura forzata della Sala il Teatro alla Scala ha moltiplicato le iniziative online: accanto alla condivisione di 30 titoli di opera e balletto su RaiPlay e di oltre 259.000 immagini dagli archivi del Teatro su Google Arts and Culture, i social media scaligeri hanno offerto notizie, curiosità e approfondimenti. Da domani, sabato 23 maggio, il calendario social si arricchisce di nuovi appuntamenti cui hanno partecipato il Direttore Musicale Riccardo Chailly, il Sovrintendente Dominique Meyer, la spalla Francesco De Angelis, i primi ballerini Claudio Coviello e Nicoletta Manni, il maestro collaboratore Paolo Spadaro e ospiti come Daniele Gatti, Juan Diego Flórez, Alessandra Ferri, Alex Esposito. Di seguito il calendario.

Da sabato 23 maggio, YouTube: “Prima la musica”.

Il podcast, contenuto solo audio che può essere fruito in qualsiasi momento, è senza dubbio il format che permette il maggior livello di approfondimento. Il Teatro ha affidato al pianista e critico musicale Luca Ciammarughi una serie di interviste di mezz’ora ciascuna con i protagonisti della musica e del Teatro che verranno pubblicate ogni sabato e mercoledì a partire dalle 9:00 sul canale YouTube del Teatro alla Scala. La prima puntata, disponibile da domani, è una conversazione con il M° Riccardo Chailly che ripercorre problemi testuali e varianti delle opere pucciniane facendo il punto sul progetto di esecuzioni scaligere culminato con Tosca lo scorso 7 dicembre.

Mercoledì 27 il basso Alex Esposito, che è stato Selim per un solo giorno nel Turco in Italia le cui rappresentazioni sono state interrotte dalla pandemia, racconterà le sue interpretazioni di Rossini e Mozart alla Scala.

Sabato 30 il M° Daniele Gatti ripercorrerà il suo cammino scaligero tra Verdi e Wagner, con particolare riferimento alle opere che abbiamo rivisto in questi giorni grazie alla Rai.

Da lunedì 25 maggio, Facebook: “I mestieri dell’Opera”.

Uno spettacolo alla Scala è una creazione collettiva cui partecipano centinaia di artisti e professionisti in buca, in scena, dietro le quinte, nei camerini e nei laboratori. I nuovi appuntamenti dei social scaligeri vogliono dare voce a tutti questi lavoratori, ora forzatamente inoperosi, di cui non tutti conoscono il livello di professionalità e specializzazione. Lunedì 25 la pagina Facebook del Teatro pubblicherà il primo contributo, dedicato a Francesco De Angelis che spiegherà storia e funzione del violino di spalla, mentre giovedì 28 Paolo Spadaro parlerà del lavoro del maestro collaboratore.

Martedì 26 maggio, Facebook. “Conversazioni sul Teatro”

Continuano alle 14:00 le conversazioni tenute dal Sovrintendente Dominique Meyer che intervisterà uno dei cantanti più amati del nostro palcoscenico, il tenore Juan diego Flórez. Venerdì 29 alla stessa ora tornerà la grande danza con l’étoile Alessandra Ferri.

Mercoledì 27, Instagram. Claudio Coviello inaugura il ciclo “A passi di danza con i ballerini della Scala”: ciascun ballerino spiega un passo mostrandone l’esecuzione dal vivo e nei video degli allestimenti scaligeri di alcuni grandi balletti. Prossima protagonista sarà Nicoletta Manni.

Domenica 31, Facebook. La domenica alle 10 del mattino arrivano i “Concerti per famiglie” con gli ensemble strumentali della Scala. I video dei concerti dedicati ai bambini e alle loro famiglie dagli strumentisti scaligeri coadiuvati da volti noti dello spettacolo sono trasformati in contributi di circa 10 minuti in cui a ogni brano è associata una breve introduzione. Si comincia con l’Ensemble Barocco della Scala che esegue la Sinfonia per archi in re maggiore di Vivaldi con l’introduzione di Gioele Dix. Un link nel post permette di scaricare la guida all’ascolto illustrata.