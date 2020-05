“Dampyr. Caccia ai vampiri”

Tornano in libreria e in fumetteria le adrenaliniche avventure horror di Dampyr, il cacciatore di vampiri mezzosangue creato da Mauro Boselli e Maurizio Colombo, che vedono Harlan Draka alla ricerca dei Maestri della Notte nascosti negli angoli più remoti del pianeta.

Nella prima delle tre storie raccolte in questo ricco volume di quasi 500 pagine, Harlan e i suoi compagni percorreranno il deserto della Namibia per svelare i piani del temibile Maestro della Notte Vathek. Nella seconda, invece, Dampyr sarà a Santiago del Cile, sulle tracce di un oscuro avversario che ha collaborato con la dittatura argentina. Per finire, il nostro eroe dovrà affrontare la leggenda boliviana del Tío, il diavolo che vive sottoterra…

Dampyr celebra così anche in libreria e in fumetteria i suoi vent’anni di vita editoriale. Era infatti il 14 aprile del 2000 quando arrivò nelle edicole “Il figlio del diavolo”, debutto della serie di Boselli e Colombo.