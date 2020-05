“Charlot”, nuovo singolo di Simone Tomassini

Simone Tomassini e Kiera Chaplin, nipote dell’icona del cinema muto Charlie Chaplin, cantano insieme “Charlot” (Cello Label, distribuito da Music Rails) in uscita in radio e in digitale a partire da oggi, lunedì 11 maggio.

In occasione di questa uscitaKiera Chaplin, rimasta molto amareggiata in seguito alla recente polemica nata in seguito alla pubblicità Lavazza con in sottofondo il Discorso all’Umanità pronunciato da Charlie Chaplin, ha deciso in merito di rilasciare una dichiarazione (in fondo al comunicato).

Il cantautore comascoesaudisce quindi un sogno, nato da piccolo: conosce Charlot grazie ai racconti di suo nonno Felice, nato lo stesso giorno di Chaplin, e ai film che lo stesso gli faceva vedere nel periodo della sua infanzia. È da quel momento che se ne innamora artisticamente e lo prende come esempio per farne una filosofia di vita. “E cosa c’è di meglio, per rappresentare la filosofia e il pensiero di Charlie Chaplin, se non i suoi aforismi?”

Così Simone, dopo svariati viaggi per incontrare la fondazione che detiene i diritti di M. Charles Chaplin, ottiene le autorizzazioni dalla famiglia di Chaplin e dagli aventi diritto, e scrive “insieme” a Charlie Chaplin la canzone Charlot, composta prendendo spunto dagli aforismi originali, da pensieri dello stesso Chaplin e impreziosite dalla scrittura di Simone.

Il cerchio si chiude con la straordinaria collaborazione di Kiera Chaplin, attrice, attivista e modella di fama internazionale.