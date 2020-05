Museo Diocesano: calendario appuntamenti

Il Museo Diocesano propone un calendario di appuntamenti per mantenere il contatto con i visitatori; si tratta di una serie di incontri online dedicati a singoli e famiglie.

A cura degli operatori dei Servizi Educativi: Ambarabart e Narciso d’Autore

· Questa settimana

VENERDI 15 maggio, ore 15

Nei depositi del Museo Diocesano Carlo Maria Martini: arte sacra contemporanea

Quante forme può assumere l’arte sacra contemporanea? Il dialogo tra gli artisti contemporanei e la chiesa trova sempre nuove vie, ciascuna personalissima e ricca di sperimentazione come tutta l’arte del XX secolo. Il Museo possiede un’ampia collezione di arte sacra contemporanea, che verrà presentata in esclusiva in questa occasione.

A cura di Ambarabart

Iscrizioni: parrocchieoratori@museodiocesano.it

Costo euro 5 / euro 4 per Abbonati Musei Lombardia

Durata 60 minuti / massimo 40 partecipanti

SABATO 16 maggio, ore 11

Da Marco D’Oggiono a Lucio Fontana, tutti i volti dell’Assunta.

La nascita e lo sviluppo di un’iconografia, dal riconoscimento popolare alla proclamazione del dogma, come è cambiata l’iconografia di Maria Assunta.

A cura di Ambarabart

Iscrizioni parrocchieoratori@museodiocesano.it

Costo euro 5 / euro 4 per Abbonati Musei Lombardia

Durata 60 minuti / massimo 40 partecipanti

DOMENICA 17 maggio, ore 15

Il “tesoro “ del Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Capselle, porta reliquiari, arredi liturgici raffinati

Una delle sezioni meno note e più sorprendenti del museo ci accoglie nella nostra visita webinar. La macchina del tempo ci permetterà un viaggio che comincerà con le capselle argentee del VI secolo d.C. per arrivare alla preziosa pastiglia di produzione veneta, passando per il vetro e oro graffito di ispirazione tardo romana per finire ai busti porta reliquiari del XVII secolo.

A cura di Narciso d’Autore

Iscrizioni gruppiescuole@museodiocesano.it

Costo euro 5 / euro 4 per Abbonati Musei Lombardia

Durata 60 minuti / massimo 40 partecipanti

Gli incontri prevedono l’utilizzo della piattaforma ZOOM.

E’ possibile scaricare anticipatamente l’applicazione ZOOM (gratuita https://zoom.us/meetings )o tramite il link che vi verrà fornito via per partecipare all’incontro.

ZOOM funziona sia su PC, Apple e smartphone Android e Iphone.

Al termine dell’iscrizione riceverete via mail le coordinate per eseguire pagamento e, successivamente, il link per accedere all’incontro.

Ricordiamo il secondo appuntamento con gli APPROFONDIMENTI MONOGRAFICI: chiaccherate gratuite dedicate ai grandi protagonisti della mostra Gauguin Matisse Chagall. la Passione nell’arte francese dai Musei Vaticani, in compagnia della Direttrice del museo Nadia Righi.

MARC CHAGALL

Martedì 12 maggio, ore 15 e ore 18.30

Inviare richiesta di iscrizione alla mail diocesanoonline@gmail.com

Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Piazza Sant’Eustorgio, 3 – Milano

www.chiostrisanteustorgio.it

