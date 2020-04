“RICOMINCIARE” – singolo di OmÄR

Da oggi venerdì 17 aprile è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “RICOMINCIARE”, il singolo che segna il debutto di OMÄR, artista dall’identità ignota.

“Ricominciare” è un’aperta lettera di sfogo che racconta a un destinatario assente la difficoltà di riprendere in mano la propria vita in seguito a una frattura emotiva. Il sound è fresco e attuale, risultato di una fusione tra pop sperimentale, r’n’b e hip hop.

«Questo pezzo è nato – racconta OMÄR, autrice del brano – del bisogno di esprimermi senza limiti, senza etichette né mode, volevo parlare a me stessa e a quelli che mi ascoltano per davvero. La parola ricominciare presuppone sempre una fine, spesso dolorosa. Ma raccoglie anche un briciolo di speranza per un futuro migliore».

Il videoclip ufficiale di “Ricominciare”, diretto da Fulvio Bellanzin, racconta la canzone attraverso il dinamismo del ballerino di danza contemporanea Tiago Goulanin, che con i suoi movimenti riesce a enfatizzare le atmosfere del beat in un piano sequenza coinvolgente.