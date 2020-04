Nell’emergenza Covid-19 è nato un progetto, Pedagogia dell’emergenza. Tra alcuni professionisti, si è resa disponibile anche la novatese Laura Bonomo. Lei 44enne è un’insegnante e pedagogista che lavora al liceo Russell di Milano, come professoressa di scienze umane e filosofia.

Il tutto è nato da Apei, associazione pedagogisti educatori italiani, che ha proposto ai propri iscritti la possibilità di fare un corso di formazione aggiuntiva on line in merito a questa emergenza e quali strumenti da utilizzare per aiutare le persone. . Laura ha accolto volentieri e con entusiasmo questa possibilità ed ha partecipato per tre settimane insieme ad altre colleghe al corso. Ora per chi ne sentisse la necessità, può prenotare tramite mail un colloquio e parlare con lei in modo totalmente gratuito.

Dalla settimana scorsa si è creata una collaborazione con le università e tutte le associazioni educative che sostengono il progetto a livello nazionale.

Il servizio è rivolto alla cittadinanza in generale, è un momento di confronto per problematiche familiari, relazionali. “In un momento in cui è venuta a mancare la quotidianità dei contatti interpersonali e delle relazioni, anche e soprattutto quelle educative, un momento di consulenza pedagogica permette di recuperare il senso della continuità. La tecnologia ci sta offrendo un grosso aiuto, ma non può sostituire la relazione educativa che è alla base di qualsiasi forma di sviluppo e di formazione.

Offrire un servizio pedagogico oggi vuol dire dare l’opportunità alle persone di scoprire e fare emergere le potenzialità di ciascuno” , spiega Laura Bonomo. Tutto questo avviene tramite cellulare, tablet o computer, con i classici programmi come skype, meet, zoom, quindi in modo semplice ed accessibile a tutti. Il Pedagogista è un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica. Questo attraverso l’uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione pedagogica, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita. Comprende altresì le attività di didattica, ricerca e sperimentazione.

Il riferimento, per contattare la pedagogista Laura Bonomo è: laurabonomo.pedagogista@gmail.com , mentre per maggiori informazioni, si può contattare l’indirizzo internet ascoltopedagogicoonline.blogspot.com