“Iene.it”: stasera esclusiva Coronavirus

Stasera, in esclusiva nell’appuntamento online di “Iene.it: aspettando Le Iene”, spazio al Coronavirus con la testimonianza del giornalista Cristiano Brandazzi, diffidato dalla Guardia di Finanza oggi a Casalpusterlengo. Collegato per commentare la vicenda il protagonista, che intanto dichiara:

“Diffidato dalla Finanza di Milano perché nella zona rossa del coronavirus (dove sono recluso) stavo compiendo il mio lavoro da giornalista” – la denuncia su Facebook di Brandazzi, giornalista del Cittadino di Lodi, e che vive a Casalpusterlengo – “Questa mattina vedo due pattuglie della Guardia di Finanza ferme davanti a un negozio. Hanno denunciato un commerciante che aveva momentaneamente aperto il negozio, ma non per vendere, infatti la cassa era chiusa, bensì per raccogliere le firme per una petizione per chiedere alcune agevolazioni previste per le zone economiche speciali”, “così mi sono avvicinato per capire cosa stesse succedendo e per fare delle domande”.

“Mi hanno diffidato per uso improprio di riprese foto/video. Ma io stavo solo facendo il mio mestiere”. La diffida sarebbe scattata anche per il suo collega Mario Borra de il Giorno.

“E’ già il terzo caso di diffida ai giornalisti nella zona rossa. La tensione si sta facendo sentire”, chiosa Brandazzi.

