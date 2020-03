“L’Assedio” puntata del 4 marzo

Nella nuova puntata de “L’Assedio” – in onda mercoledì 4 marzo in prima serata sul Nove (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando) – Daria Bignardi intervisterà il leader di ‘Azione’ Carlo Calenda, il rocker Piero Pelù e la scrittrice Valeria Parrella.

Inoltre, alcuni dei protagonisti di ‘Making of Love’, il film che vuole rivoluzionare l’educazione sessuale in Italia raccontando il sesso senza ipocrisia e censure. Piper Cusumano, Annalisa Cereghino, Claudio Pauri, Filippo Sabarino e Matteo Mori saranno in studio per spiegare come è nato questo progetto e con quali obiettivi.

Partecipa alla puntata Luca Bottura.