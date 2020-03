Energia. Al via bando ‘Axel’, 10 milioni per sviluppo sostenibile dei territori

Assessore Sertori: favoriamo produzione e autoconsumo da rinnovabili

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha approvato i contenuti del bando a sportello denominato ‘Axel’ per l’erogazione di contributi al fine di aumentare sia la produzione di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici sia l’autoconsumo della stessa, da parte degli Enti locali.

“É un’iniziativa innovativa – ha spiegato Massimo Sertori – che intende incentivare l’utilizzo di sistemi di accumulo dell’energia elettrica a servizio di utenze pubbliche, al fine di un uso più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili locali, associati inoltre a interventi di autoefficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza”.

Le risorse

“La dotazione finanziaria di questa misura – ha spiegato l’assessore – ammonta a 10 milioni di euro a valere su fondi europei, eventualmente incrementabile qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse. Si tratta di un contributo a fondo perduto per opere e installazioni di proprietà pubblica, fino al 100% delle spese dell’intervento fino ad un massimo di 100 mila euro per beneficiario ammesso”.

Gli interventi

Gli interventi ammissibili sono di due tipologie:

Acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici integrati con sistemi di accumulo di energia elettrica, riconoscendo il 50% delle spese.

Acquisto ed installazione di sistemi di accumulo a servizio di impianti fotovoltaici preesistenti, riconoscendo il 100% delle spese.

Ogni intervento ammesso deve essere realizzato, collaudato e rendicontato entro 15 mesi dall’assegnazione del contributo e, in ogni caso entro i termini di rendicontazione alla Commissione Europea.

Impatto sul territorio

Con l’installazione di pannelli fotovoltaici e/o di sistemi di accumulo dell’energia elettrica da parte degli Enti locali, l’assessore Sertori ha sottolineato che si otterrà una conseguente diminuzione del prelievo di energia elettrica da rete e una diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra. “Un percorso innovativo per le amministrazioni locali ha concluso – ha che mi auguro sarà capace di coniugare interessi economici e ambientali e dare un contributo fattivo allo sviluppo sostenibile dei nostri territori”.