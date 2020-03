Anna: grande successo di “Bando”

Non si arresta il successo di “BANDO”, anzi cresce ogni giorno.

“BANDO” si conferma per la seconda settimana consecutiva al 1° posto della classifica italiana dei singoli (fonte FIMI/GFK), risultato ancora più straordinario dato che è l’artista più giovane ad aver raggiunto la vetta e ad averla riconfermata per due settimane.

Ma non è finita qui.

“BANDO” oltre ad essere in vetta ai principali store digitali – da Apple Music a Shazam passando per il n.1 su Spotify Italia da oltre una settimana consecutiva con oltre 8 milioni e 800 mila riproduzioni – è stata inserita anche in playlist di importanza globale come POLLEN (oltre 1 milione di followers), e Pop Rising (oltre 1,8 di followers).

Altro dato importante è il fatto che in termini di stream il secondo paese dopo l’Italia sono gli Stati Uniti seguiti poi da Francia, Germania e Gran Bretagna.

I numeri non mentono e quelli di “BANDO” raccontano una storia senza precedenti nel nostro paese. Basta solo pensare che in meno di due mesi è passata da non avere un profilo Spotify ad avere oggi oltre 1 milionee 700 mila ascoltatori.