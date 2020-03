L’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ha portato al rinvio di molte manifestazioni dedicate al mondo del fumetto. Per reagire a questa limitazione, che ha imposto a molti editori grandi e piccoli di rinunciare alle loro anteprime e presentazioni, It Comics, sotto la direzione artistica di Rosa Puglisi e Fabiano Ambu, ha dato vita a Corona(VS)Comics!, un vero e proprio salone del fumetto on-line che permette al pubblico e agli addetti ai lavori di trovare un punto d’incontro e confronto senza rischio di contagio nel segno responsabile del motto #iorestoacasa che per l’occasione si coniuga in #iorestoacasacolfumetto.

“L’organizzazione del Corona(VS)Comics! nasce dall’esigenza di adattarsi alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso senza rinunciare al nostro lavoro” dichiarano Fabiano Ambu e Rosa Puglisi (in arte Vorticerosa), direttori artistici della manifestazione. “Il titolo della manifestazione, perché ci piace considerala proprio così, è stato scelto proprio per esorcizzare con linguaggio fumettistico le paure e timori che in questi giorni stanno drasticamente cambiando le nostre giornate nella speranza di riuscire a debellare questa minaccia prima possibile per tornare alla normalità. Nel mondo dei fumetti arriva sempre un eroe, super o buffo non importa, che mette a posto tutto: noi, in attesa che arrivi, abbiamo pensato a questa soluzione, una piattaforma che permette agli editori e agli autori di incontrare virtualmente, e quindi nel totale rispetto delle direttive in corso, il loro pubblico per presentare il risultato di mesi di duro lavoro che a causa del rinvio di molti appuntamenti fieristici programmati in queste settimane rischierebbe di andare perduto”.

CORONA(VS)COMICS!

il primo “salone” on-line del fumetto

25-28 marzo 2020

su Twitch e Facebook