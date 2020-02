Levante a Verissimo: “sono innamorata”

Levante, ospite domani a Verissimo, dopo la partecipazione a Sanremo, parla della sua vita sentimentale e dichiara: “Sono innamorata e sono in una fase molto felice della mia vita. Ho un fidanzato da pochi mesi. E’ bello essere innamorati. L’amore non deve essere faticoso”.

La cantautrice siciliana racconta a Silvia Toffanin quale sia il suo rapporto con l’ex fidanzato Diodato, fresco vincitore del Festival: “Sono felicissima per lui e per la sua vittoria e sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito, perché è un cantautore che si merita questo successo. Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici”.

E sul fatto se la canzone “Fai rumore” fosse dedicata a lei, Levante chiarisce: “Non penso. A lui, in un’intervista, è scappato che forse era anche per me, ma credo che in un sentimento si possano far confluire tante cose, anche le esperienze più fresche. Probabilmente può esserci un’emozione dedicata a me, ma non è per me quella canzone”.