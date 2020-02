Beach Volley: selezioni regionali

Gabriele Giardini nuovo selezionatore del Beach Volley

Subentra a Matteo D’Auria alla guida del femminile

Al maschile confermato Fabrizio Incitti

In vista della nuova stagione il Consiglio del Comitato Regionale Fipav della Lombardia ha nominato i selezionatori per il settore Beach Volley.

Nel 2020, come accaduto nelle annate precedenti, guiderà la selezione maschile Fabrizio Incitti. Cambia invece la guida nel femminile: Gabriele Giardini subentra a Matteo D’Auria.

Giardini arriva da una lunga esperienza in qualità di selezionatore del settore Beach Volley del Comitato Territoriale Fipav Como dove ha contribuito a una significativa crescita del movimento lariano raggiungendo importanti traguardi.

Fipav Lombardia ringrazia Matteo D’Auria per il proficuo lavoro svolto con professionalità nelle passate stagioni in qualità di selezionatore del Comitato Regionale e augura al tecnico le migliori fortune per il proprio futuro professionale.