Senhit, tra i giudici di “All Together Now”

Senhit sarà tra i giudici del Muro umano dello show musicale “ALL TOGETHER NOW”Si conferma alla guida del programma in questa nuova stagione, Michelle Hunziker, mentre J-Ax è il presidente della giuria composta da 100 personaggi, cantanti, volti noti e altri professionisti del mondo della musica e dello spettacolo che formeranno un vero e proprio Muro umano. A loro, il compito di giudicare i concorrenti, selezionati da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma prodotto da Endemol Shine Italy.

Senhit: «Sono entusiasta di far parte del muro, sarà come convivere con una grande famiglia che, come me, ama la musica. Certo non sarà facile giudicare i concorrenti… ricordo il primo provino che feci per il musical di Massimo Ranieri e quanto ero emozionata, ma anche determinata. Saranno queste le caratteristiche che, come giudice, cercherò nei cantanti che si esibiranno, dato che a me hanno portato fortuna!»