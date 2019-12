L’appuntamento annuale con il festival per bambini più amato d’Italia sta per tornare! La 62esima edizione dello ZECCHINO D’ORO è in onda per tre appuntamenti pomeridiani il 4, 5 e 6 dicembre su Rai1, in diretta dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna; la finale di sabato 7 dicembre è invece in prima serata su Rai1 in diretta dall’Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), un’assoluta novità per il piccolo schermo con la conduzione di Carlo Conti e Antonella Clerici, , la direzione musicale del Maestro Peppe Vessicchio, il Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e la regia di Maurizio Pagnussat.

12 le canzoni inedite in gara – con le quali il repertorio sale a 776 brani – i cui temi vanno dagli animali ai sogni, dalla grammatica alle piccole grandi difficoltà di ogni giorno; 29 gli autori di testi e musiche scelti da una giuria mista di interni dell’Antoniano, Rai e personalità del mondo del giornalismo, della musica e dello spettacolo, tra cui il Maestro Peppe Vessicchio, lo scrittore e cantautore Gio Evan e l a youtuber e influencer Lasabrigamer; 16 i piccoli interpreti, con i quali sale a 1034 il numero di bambine e bambini che hanno partecipato alla manifestazione canora dalla prima edizione ad oggi; 11 le regioni d’Italia rappresentate dai solisti scelti tra oltre 5000 bimbi durante Lo “Zecchino d’Oro Casting Tour”, che da febbraio ad agosto ha toccato ben 30 città italiane; 65 i bambini del Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni che canteranno insieme ai solisti.

Il 4 dicembre inizia la gara con l’ascolto di 6 canzoni. Nella giuria dei “grandi”, Francesco Paolantoni, Orietta Berti, Elena Santarelli e Raul Cremona che, oltre a votare, intratterrà i piccoli cantanti con alcuni dei suoi numeri di magia surreali.

Il 5 dicembre la gara prosegue con l’ascolto delle altre 6 canzoni. Nella giuria dei “grandi”, Emanuela Aureli, Monica Leofreddi e Raul Cremona.

Il 6 dicembre vengono riascoltate tutte e 12 le canzoni in gara in una versione ridotta. Nella giuria dei “grandi”, Francesca Fialdini, Carlotta Mantovan e Giovanni Vernia.

Il 7 dicembre sarà invece il giorno della grande finale in prima serata, condotta da una coppia davvero inedita per il piccolo schermo, il “papà” Carlo Conti e la “mamma” Antonella Clerici, riporteranno in tv tutte e 12 le canzoni in gara, che verranno cantate dal vivo dinanzi a un pubblico degno delle grandi occasioni, nella cornice del Palazzo dello Sport di Casalecchio di Reno (Bologna) dove sono attesi ben 7.000 spettatori.

Questa volta, accanto alla giuria dei bambini, voterà le canzoni in gara una fantastica ed eterogenea giuria di ospiti, da Giovanni Allevi a Luciana Littizzetto, da Ficarra e Picone a Laura Chiatti, Stefano De Martino e Claudia Gerini.

Tra gli ospiti anche Alberto Urso che canterà con il Piccolo Coro una inedita versione di un classico natalizio; Benji e Fede, reduci dai travolgenti successi estivi, e i French Twins, gli illusionisti francesi che sono diventati delle vere e proprie vedette internazionali, con una delle loro grandi illusioni contemporanee, per la prima volta in tv in Italia