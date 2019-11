Sergio Bonelli Editore: “Attica” di Giacomo Keison Bevilacqua

Attica, circondata da impenetrabili mura, è considerata la città più bella e moderna del XXI secolo. Ambita meta turistica e speranza di una vita migliore per migliaia di persone, Attica è in realtà una grande bugia. Per questo, cinque ragazzi dagli strani poteri si uniranno, loro malgrado, per compiere un’impresa folle: radere al suolo le mura della città più bella del mondo e metterla a ferro e fuoco, cercando di non farsi ammazzare. O di non ammazzarsi a vicenda…

L’hashtag ufficiale del volume è #AtticaLibera. Ma c’è dell’altro. Perché ogni mese Bevilacqua posterà sul suo profilo Instagram l’immagine di uno dei protagonisti del fumetto e lancerà una sfida rivolta a tutte le persone che amano disegnare. Ridisegnando il personaggio con il proprio stile, taggando Bevilacqua (@Keison22) nel disegno e inserendo nel testo l’hashtag #AtticaChallenge la vostra illustrazione potrebbe finire pubblicata tra le pagine di uno dei prossimi volumi di Attica.

Giacomo Keison Bevilacqua ha raggiunto un grande successo come fumettista nel 2008 con il personaggio A Panda Piace (apandapiace.com) pubblicato in Italia, Francia e Belgio e diventato anche un cortometraggio animato di dieci puntate trasmesso da La7. Per cinque anni consecutivi ha pubblicato le vignette di Panda sul diario della Gazzenda, per poi passare su Smemoranda. Nel 2012, per l’Editoriale Aurea, ha creato la miniserie da edicola “Metamorphosis”, trasformata poi in un Omnibus per librerie e fumetterie da Panini Comics. Sempre per Panini Comics, ha all’attivo tre libri di A Panda Piace e la miniserie di otto numeri “A Panda Piace l’avventura”, trasformata di recente in un volume unico dal titolo “Ansia la mia migliore amica”. Per la Sergio Bonelli Editore, ha lavorato su Dylan Dog e ha scritto la graphic novel “Lavennder”, apparsa prima nella collana “Le Storie” e poi in grande formato per le fumetterie e le librerie.

ATTICA 01

Soggetto: Giacomo Keison Bevilacqua

Sceneggiatura: Giacomo Keison Bevilacqua

Disegni: Giacomo Keison Bevilacqua

Copertina: Giacomo Keison Bevilacqua

Formato: 13 x 18 cm, b/n

Pagine: 160

ISBN code: 978-88-6961-474-3

Uscita in libreria: 14 novembre

Prezzo: 4,90 euro

