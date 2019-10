Bollate: Tornano i “Volontari del verde”

Seconda uscita di pulizia straordinaria di parchi e strade per i Volontari del Verde del Comune di Bollate, il gruppo di cittadini riuniti sotto l’insegna dell’Amministrazione con l’obiettivo di pulire principalmente i parchi cittadini con un’attività di puro volontariato. L’incontro si è svolto lo scorso sabato 28 settembre con una ventina di cittadini che hanno risposto all’appello. Prossimo appuntamento sabato 5 ottobre.

Nelle prime due uscite i volontari, con tanto di pettorina consegnata dal Comune e guanti, pinze e sacchi forniti da Gaia servizi, hanno fatto due ore di lavoro con attività di pulizia nel Parco centrale e nel Parco Expo. Sono stati raccolti soprattutto mozziconi di sigarette e bottiglie di vetro, alcune anche abbandonate da tempo.

“Una bella pagina di impegno sociale, di volontariato, di senso civico ma anche un’occasione per stare insieme – ha commentato il Sindaco Francesco Vassallo promotore dell’iniziativa – Questo il mix di ingredienti che ci ha permesso di mettere in campo i mettere in campo i “Volontari del Verde”, cittadini che hanno scelto di contribuire alla pulizia del parco Martin Luther King, impegnando due ore del proprio tempo libero. Obiettivo raggiunto con grande soddisfazione di tutti!”.

L’Amministrazione ringrazia Gaia Servizi che ha messo a disposizione mezzi, guanti, sacchi, pinze e personale per coadiuvare i volontari nella loro attività, e il settore Sostenibilità Ambientale del Comune per l’organizzazione delle squadre dei volontari.

Chiunque volesse aderire all’iniziativa può scrivere un messaggio privato sulla pagina Facebook del Comune di Bollate. Sarà ricontattato per essere inserito nel gruppo volontari.