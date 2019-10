Area B: deroghe per i lavoratori del settore della sicurezza

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato avanzera’ una richiesta formale, con l’invio di una lettera all’assessore comunale Marco Granelli, in cui chiedera’ all’Amministrazione di Milano di rivisitare la delibera sull”Area B’, con l’introduzione di deroghe per i lavoratori che operano nel settore della sicurezza.

Delibera Area B fortemente penalizzante per lavoratori sicurezza.

“Oggi – dichiara De Corato – scatta ufficialmente la nuova ‘Area B’. Il Comune non ha previsto alcuna deroga per i lavoratori della pubblica sicurezza come gli agenti di Polizia locale, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco. Sono persone che svolgono una funzione particolarmente delicata e rilevante, per i quali la richiesta di deroga e’ finalizzata solo ed esclusivamente all’utilizzo del mezzo privato per gli spostamenti casa-lavoro. Chiedero’ pertanto nella missiva la rivisitazione della delibera.