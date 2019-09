EVANESCENCE & WITHIN TEMPTATION hanno unito le loro forze per il WORLDS COLLIDE TOUR, un gigantesco tour che partirà da Bruxelles il 4 aprile del 2020 e che promette di essere uno dei più grandi concerti previsti per l’anno prossimo.

Capitanato da due delle donne più iconiche e creative del mondo rock Amy Lee, leader degli EVANESCENCE, e Sharon den Adel, headliner dei WITHIN TEMPTATION, il tour vedrà unite le due band per entusiasmare i fan in tutta Europa. In Italia il live imperdibile è previsto per martedì 14 aprile 2020 al Mediolanum Forum di Milano.

Den Adel commenta così la tourneé: «Abbiamo delle news fantastiche… Ad aprile faremo squadra con Evanescence per portarvi un tour speciale da co-headline! Questo sarà un tour che non vorrai davvero perdere. È stato davvero stupendo incontrare Amy e la band. Abbiamo davvero tanto in comune, ma più di qualsiasi cosa, condividiamo la stessa passione per ciò che amiamo di più al mondo. Non vedo davvero l’ora di fare questo insieme e renderlo memorabile per tutti!»

Anche Amy Lee commenta: «Siamo super contenti di unire le nostre forse con Within Temptation, per quello che sarà un tour epico ad aprile. Ci sono state persone che ci hanno chiesto di collaborare insieme, da molto tempo, e promettiamo che l’attesa ne varrà la pena! Non vedo l’ora di sentire la meravigliosa voce di Sharon tutte le sere! »

Biglietti disponibili in Fan Pre-sale + VIP upgrades & upsells da martedì 17 settembre alle 10:00

Biglietti disponibili su Ticketone.it da venerdì 20 settembre alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita TicketOne e le altre prevendite autorizzate da lunedì 23 settembre alle ore 10:00

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali