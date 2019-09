Sir Rod Stewart (nominato cavaliere nel 2016) festeggia 50 anni da solista quest’anno. Il leggendario cantautore è uno degli artisti con maggiore successo di tutti i tempi, con più di 250 milioni di dischi venduti in tutto il mondo durante la sua carriera stellare che include i nove album numero 1 e 26 singoli rientrati nella top 10 nel Regno Unito.

In più, 17 album top 10 e 16 singoli top 10 negli Stati Uniti. Rhino renderà onore al leggendario cantautore con un nuovo album che permette ai fan di ascoltare le più grandi hit di Stewart in un modo del tutto nuovo.

YOU’RE IN MY HEART: ROD STEWART WITH THE ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA unisce le emblematiche tracce vocali delle sue canzoni più famose con nuovi arrangiamenti eseguiti dalla Royal Philharmonic Orchestra. Il risultato è un album senza tempo che conserva la potenza, il soul e la passione che hanno alimentato l’eredità di questo artista fin dall’inizio.

L’album contiene inoltre una nuova versione della hit “It Takes Two” con Robbie Williams ed una nuova canzone “Stop Loving Her Today” di Rod Stewart. L’album sarà pubblicato il 22 novembre in formato 1CD e 2CD e contiene gli arrangiamenti orchestrali integrali. La musica sarà inoltre disponibile nelle piattaforme digitali download e streaming.

Dopo un trionfante tour negli stadi quest’estate, la pubblicazione di YOU’RE IN MY HEART coincide con la continuazione del più grande tour inglese di Rod Stewart che lo vede esibirsi live a novembre e dicembre. In più, ritornerà al Caesar Palace a Las Vegas e terrà uno show questo settembre all’Hollywood Bowl in un’emblematica riunione con il suo precedente compagno di band Jeff Beck.