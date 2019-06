Giulio Wilson: “Estate proletaria”

Si aggiunge un importante appuntamento ai live estivi di GIULIO WILSON. Il 5 luglio, alla Rotonda Vassallo di LERICI (SP), il cantautore fiorentino si esibirà sul palco de IL TENCO ASCOLTA, il fortunato format ideato dal Club Tenco che si propone di ascoltare il territorio e invitare i cantautori emergenti a mostrare il loro talento musicale e autoriale. A condurre la serata, che vedrà alternarsi i cinque talenti artistici selezionati dal Club Tenco, sarà lo storico presentatore del Premio Tenco Antonio Silva (ore 21 – ingresso gratuito).

Questi gli altri live di Giulio Wilson ad oggi confermati e in continuo aggiornamento: 19 luglio a ROCCAGORGA (Roccalling Festival), 20 luglio a ROSOLINA MARE (Festival Voci Per La Libertà – Una Canzone per Amnesty), 23 luglio a OSPEDALETTI (c/o Auditorium comunale con Giuseppe Anastasi ), 10 agosto a BORDIGHERA (Rassegna D’Autore e D’Amore in apertura a Fabio Concato).

È in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali “ESTATE PROLETARIA” (Vivanda Records/Tune Core), il nuovo brano del cantautore GIULIO WILSON.

Con musica e testo di Giulio Wilson e Valter Sacripanti, autori dell’arrangiamento insieme a Cristian Pratofiorito, “ESTATE PROLETARIA” è una canzone che denuncia la leggerezza e la superficialità con cui oggi affrontiamo le difficoltà sociali.

In passato, nonostante le maggiori difficoltà e le minori tecnologie a disposizione, bastava poco per ritrovare l’ottimismo e sperare in un futuro migliore. Oggi non ci sono più riferimenti da seguire e chi è al potere promette un cambiamento che sembra non arrivare mai.