UR in Concerto

E’ la band che affianca Maila Ayane e nei prossimi giorni sarà con lei in scena a Firenze.

Gli Ur colgono l’occasione per un live tutto loro, martedì 27 novembre al Combo di Firenze (ore 22 – 5 euro) e in primo piano c’è l’ep di debutto, “City of UR”.

Italiani di stanza a Berlino, gli Ur sono Jacopo Bertacco alla chitarra e Nico Lippolis alla batteria, duo tentacolare nato per comunicare attraverso sonorità dure, sperimentali e psichedeliche, riponendo ancora fiducia nella potenza del rock come mezzo per scuotere le coscienze.

Il titolo dell’ep, “City of UR” alludendo metaforicamente alla città e civiltà Mesopotamica scomparsa, è un invito alla riflessione sullo stato terminale della civiltà contemporanea.

5 tracce che parlano del senso di insofferenza dell’individuo nei confronti delle istituzioni e l’impotenza verso le elite che manovrano da dietro le quinte le sorti di interi popoli, del rapporto uomo-macchina e dello sfruttamento indiscriminato delle risorse, della guerra, del concetto di “altro”, in un momento storico in cui molte ideologie politiche e religiose continuano a dividere gli uomini fomentando odio e incitando a puntare il dito contro “l’altro”, profugo rifugiato, infedele, o minoranza del caso.

Jacopo e Nico collaborano in ambito internazionale con diversi artisti e in diversi ambiti musicali.