E’ fissato per il prossimo 26 marzo, al Mediolanum Forum di Milano, il grande evento de Le Vibrazioni per celebrare i 20 anni di carriera.

Dopo la reunion e il ritorno all’ultimo Festival di Sanremo, la storica rock band è balzata in vetta alle classifiche musicali con il brano Così sbagliato, seguito poi dalle hit radiofoniche Amore Zen e Pensami così (sigla del programma televisivo Vieni da me di Caterina Balivo).

Grazie ad una ritrovata alchimia, Le Vibrazioni si preparano quindi a scaldare la primavera milanese per chiudere un anno di live memorabili che, a febbraio 2019, li porterà anche in alcuni dei più prestigiosi club internazionali nel Così Sbagliato – European Tour.

Sarà un grande evento per ripercorrere i 20 anni di carriera del gruppo che ha segnato la storia del rock-pop italiano.

Sul palco con le Vibrazioni anche tanti ospiti, amici con cui hanno condiviso questo lungo ed emozionante percorso. La band farà cantare il pubblico con i più grandi successi e non mancheranno in scaletta anche le canzoni estratte dall’ultimo quinto album di inediti “V” (L’Equilibrista/Artist First).

Le Vibrazioni saranno sul palco nella formazione originale: Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria.

I biglietti sono disponibili online su Ticketone (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.