Spazio Teatro 89: Jama Trio in concerto

Per il secondo appuntamento della rassegna “It’s Only Folk Rock” organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano, venerdì 12 ottobre nell’auditorium di via Fratelli Zoia 89 è in programma il concerto dei Jama Trio, formazione folk-blues composta da Gianmaria “Jama” Ferrario (chitarra e voce), Francesco Croci (batteria) e Massimo Allevi (basso).

Dopo “11:11” del 2015 e “Out Of This World” del 2016, il gruppo ha pubblicato all’inizio di quest’anno il terzo album, intitolato “A Process”, che si allontana stilisticamente dai due lavori precedenti: è un processo nel vero senso della parola, un disco che indaga suoni nuovi ma che cerca anche di farli andare d’amore e d’accordo con quelli più tradizionali della band lombarda (l’indie-folk, il blues, la musica americana e il country).

Un percorso che parte, ancora una volta, dal folk ma che si spinge verso territori inediti e apparentemente inconciliabili, come quello dell’elettronica, passando però anche tra elementi Country, chitarre Southern e sonorità futuristiche da Space Rock. Un nuovo album che è «lo specchio del nostro cambiamento – hanno affermato i tre musicisti – e che vuole essere la colonna sonora di un periodo di fermento, di scelte importanti ma anche di bei sogni in cui tutti possano riconoscersi».

Nel recente passato della band spiccano il tour italiano con Hollis Brown (2016), l’opening di The White Buffalo, a Trieste (2016), il Texas Tour 2015 (Houston-Austin-San Antonio-San Marcos) e la partecipazione al Pistoia Blues Festival (2014), con il primo posto ottenuto nelle selezioni di “Obiettivo Bluesin”.

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel. 02-40914901; www.spazioteatro89.org; info@spazioteatro89.org

Biglietti: 13 euro intero; 10 euro ridotto (under 25, over 65, convenzioni Arci, Feltrinelli, socio Coop, Touring Club Italia, IBS, Coop Degradi).

Rassegna «It’s Only Folk Rock» – Il calendario

(inizio live ore 21.30)

Sabato 6 ottobre: The ACC

Venerdì 12 ottobre: Jama Trio

Venerdì 23 novembre: Bound for Glory

Venerdì 11 gennaio: Cesare Carugi + friends

Sabato 19 gennaio: Carlo Ozzella

Sabato 2 marzo: Luca Milani

Sabato 30 marzo: Miami & The Groovers