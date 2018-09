Spazio Teatro 89: “Tutti al mare!”

Teatro d’attore, di figura, d’oggetti, di immagini. E, ancora, teatro danza, teatro musicale, ma anche pupazzi, marionette e molto altro: è tutto pronto allo Spazio Teatro 89 di Milano per la nuova stagione della rassegna “Teatro piccolissimo… e non solo”, fiore all’occhiello della programmazione dell’auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia 89: sei mesi di spettacoli per un totale di 14 eventi, da metà ottobre al prossimo marzo, con proposte pensate anche per spettatori di appena 18 mesi di età. Piccolissimi, appunto.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 14 ottobre, con “Tutti al mare!”(ore 11; ingresso 8 euro): si tratta di uno spettacolo portato in scena dalla compagnia Pandemonium Teatro e indicato per bambini dai 3 ai 7 anni di età. Il mare è un grande elemento primordiale che entra nell’immaginario di ogni essere umano fin dalla primissima infanzia.

Ancor prima che se ne venga realmente a contatto, il mare ci fa sognare: acqua, blu, onde, spiaggia, navi, marinai, pescatori, pesci, balena sono le prime parole che ogni bambino associa alla parola-madre MARE.

Lo spettacolo dà vita a una dimensione interattiva grazie alla quale i bambini diventano protagonisti, immedesimandosi nel personaggio e negli ambienti della rappresentazione. “Tutti al mare!” alterna momenti di sospensione, anche poetica, ad altri di gioco e divertimento. La storia raccontata, semplice ma non banale, cattura fino alla fine l’attenzione dei bambini.

“Tutti al mare!”, domenica 14 ottobre 2018, ore 11.

Ingresso: 8 euro.

Durata: 60 minuti circa.

Età consigliata: 3-7 anni.

Compagnia: Pandemonium Teatro.

Di e con: Tiziano Manzini. Voce fuori scena: Giulia Manzini. Costumi e stoffe: Emanuela Palazzi.

Scene: a cura della compagnia.

Suoni e rumori: Massimiliano Giavazzi.