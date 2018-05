Tendenze estetiche 2018

Basta con il seno da maggiorata e il ‘lato b’ a mandolino: i modelli femminili sono cambiati e il fisico più desiderato prevede una perfetta combinazione tra il décolleté al naturale di Julia Roberts e il ‘lato b’ di Jennifer Lopez e dell’attrice e modella brasiliana Paolla Oliveira.

È questa la tendenza del 2018, delineata da Renato Zaccheddu, chirurgo plastico ed estetico specializzatosi alla Scuola di Pitanguy a Rio de Janeiro e dimostrato dai dati dell’American Plastic Surgeon Society, secondo cui gli interventi al seno sono aumentati del 42% mentre quelli ai glutei, definiti “Brasilian Butt Lifting”, sono cresciuti del 10% dal 2016.

La fascia d’età maggiormente interessata a questi interventi va dai 20 ai 45 anni, ma non sono escluse le over 50 e le neomaggiorenni che chiedono come regalo il ritocco dal chirurgo.

Nonostante il manifestato interesse da parte delle donne riguardo questi interventi, in molte si chiedono se tali operazioni possono essere effettuate prima dell’estate.

“Se si interviene tra i mesi di aprile e maggio – risponde il dottore – è possibile recuperare bene entro il mese di agosto. Sono necessarie una-due settimane di riposo. Lo sport viene ripreso gradatamente dopo 2-3 settimane, a seconda della capacità del corpo di recuperare dall’intervento.”.