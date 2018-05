“Sindrome di Tôret Tour”: Willie Peyo

Dopo l’esibizione sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma e il successo del lungo tour indoor, che ha collezionato ben 26 sold out in 45 concerti con un’accoglienza da parte del pubblico sempre crescente, Willie Peyote annuncia le prime date estive del suo “Sindrome di Tôret Tour”.

Tra gli appuntamenti previste anche importanti partecipazioni a rassegne nazionali ed internazionali tra cui Musicultura 2018 e Sziget Festival.

“SINDROME DI TÔRET TOUR”

25/05 Milano – MiAmi Festival

07/06 Bologna – Biografilm Park

08/06 Padova – Sherwood Festival

09/06 Livorno – Deep Festival – Fortezza Vecchia

10/06 Nocera Inferiore (SA) – Campania Eco Festival – NUOVA DATA

15/06 Macerata – Musicultura 2018 – NUOVA DATA

16/06 Cosenza – Be Alternative Festival

17/06 Bisceglie (BT) – Baia delle Sirene

21/06 Cannaiola (PG) – AntiFestival

30/06 Cremona – Porte Aperte Festival meets Tanta Robba Festival

05/07 Roma – Villa Ada – NUOVA DATA

13/07 Collegno (TO) – Flowers Festival

14/07 Arezzo – Mengo Music Fest

15/07 Palazzolo sull’Oglio (BS) – Resta in Festa

20/07 Vicenza – JamRock Festival

21/07 Fucecchio (FI) – Reality Bites Festival – NUOVA DATA

25/07 Montecosaro (MC) – Mind Festival

26/07 Torrita di Siena (SI) – Festa de L’Unità

27/07 Verucchio (RN) – Verucchio Music Festival

28/07 Alassio (SV) – Riviera Music Fest

31/07 Filago (BG) – Filagosto Fest

04/08 Lamezia Terme (CZ) – Color Fest

08/08 Budapest – Sziget Festival

13/08 Nemoli (PZ) – WoodSound Festival

22/08 Canicattì (AG) – Moca Festival

07/09 Fiorenzuola d’Arda (PC) – Why not Festival

Nei suoi concerti la componente musicale viene valorizzata dalla Sabauda orchestra precaria formata da Dario Panza alla batteria, Luca Romeo al basso, Danny Bronzini alla chitarra e Frank Sativa (produttore dell’intero disco insieme a Kavah) alle tastiere e samples.