L’ Aprica in estate: una montagna di attività

Dallo sport a passeggiate rilassanti, tutto quello che la Media Valtellina offre durante la stagione estiva

Immersa nella splendida natura delle Alpi e nel cuore della Valtellina, Aprica è una montagna ricca di luoghi da scoprire e da esplorare. Non solo d’inverno, ma anche d’estate, il territorio di Tirano e i suoi dintorno, offre numerose attività dedicate a chi ama la natura e gli sport all’aria aperta.

Ideale non solo sportivi dunque, ma anche per chi cerca semplicemente un luogo dove trascorrere dei momenti per rilassarsi, circondati dalla pace che la natura offre e lontani dal caos della città.

Dalle riserve naturali alle aree protette, fino ai percorsi cicloturistici e di trekking, l’Aprica è un luogo ideale da vivere e da scoprire durante la stagione estiva e primaverile.

Questo territorio è ricco di parchi e riserve naturali, come la Riserva naturale di Pian di Gembro, situata poco a monte di Aprica nel comune di Villa di Tirano. Nel periodo primaverile ed estivo, la riserva offre la possibilità di realizzare rilassanti passeggiate immersi nella natura e ammirare le specie rare di fauna e flora che popolano questa zona.

Inoltre, all’interno della riserva è presente un’aula didattica per accogliere e coinvolgere i visitatori nella scoperta del territorio.

Anche l’Osservatorio Eco-Faunistico Alpino offre ai visitatori un’esperienza unica a contatto con la natura e all’insegna della conoscenza. Infatti, in una vasta area di 25 ettari di boschi, si snoda l’itinerario didattico-naturalistico, attrezzato e facile da percorrere, dove è possibile osservare da vicino e conoscere le numerose specie animali e vegetali all’interno del Parco, come i camosci, gli stambecchi e l’orso bruno.

Un’attività ideale per bambini e famiglie alla scoperta del mondo degli animali!

Un mix di profumi, colori e suoni della natura caratterizzano il Parco delle Orobie Valtellinesi, con i suoi suggestivi angoli immersi nel verde incontaminato. Il Parco si estende su gran parte del versante sud della Valtellina che coincide con le Prealpi Orobie, le cui cime variano tra i 2000 e i 3000 metri di altitudine.

La Riserva Naturale Valli di S.Antonio, tutelata per il suo prezioso patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, a cavallo tra la Valtellina e la Valle Camonica, è meta ideale per semplici passeggiate ma anche per escursioni più impegnative.

Numerose sono le attività anche per gli amanti dello sport, in particolare per gli amanti della bicicletta, infatti la Media Valtellina è sicuramente uno scenario perfetto per le due ruote. Percorsi di ampia e media lunghezza, tra valli più o meno soleggiate sono l’ideale sia per una pedalata tranquilla sia per l’allenamento di chi di questo sport ne ha fatto una passione.

L’Aprica infatti è il luogo ideale per tutti i tipi di ciclisti. Dalla mountain bike al ciclismo da strada, da percorsi per chi cerca emozionanti avventure a sentieri per godersi una gita tranquilla, questa magnifica montagna offre una serie di itinerari che consentono di pedalare sui tratti più celebri del Giro d’Italia, come il Passo del Mortirolo, nel cuore delle Alpi e vero e proprio “must” degli appassionati di ciclismo, ma anche il Gavia e il Tonale.

L’Aprica è ricca anche di tracciati per centinaia di Km di sentieri chiaramente descritti e segnati che conducono gli appassionati di trekking all’interno di aree protette e percorsi dai quali si possono ammirare meravigliosi panorami e suggestivi paesaggi. Le escursioni richiedono un facile-medio impegno e sono quindi l’ideale anche per le famiglie con i bambini.

Si può scegliere tra quattro Percorsi Tematici: il Sentiero “Monte della Croce”, un tracciato storico-militare risalente alla Prima Guerra Mondiale, facilmente percorribile e ben documentato, il Sentiero “Beato P.G. Frassati”, dal quale si può giungere presso un magnifico punto panoramico sulla Valtellina e presso una cappella dedicata a S.Carlo, il Sentiero “Il legno è vita”, dove si trovano bacheche che illustrano l’importanza del legno e dal quale si possono ammirare bellissimi paesaggi sulle Alpi Retiche, infine il Sentiero “Premio Nobel C.Golgi”, un percorso immerso nel bosco che giunge presso la Chiesetta di San Martino Franco.

Ma non finisce qui, l’Aprica è un territorio ricco di attività sportive da praticare in primavera e in estate, dal nuoto al tennis, dal tiro con l’arco fino alla pesca sportiva, grazie ai numerosi torrenti, ai laghi alpini e ai numerosi laghetti artificiali. Ma non solo, quest’area offre lo scenario perfetto per sport come il climbing e il parapendio.

Scoprire l’Aprica significa anche gustare i più rinomati sapori del territorio valtellinese, terra di eccellenze agroalimentari, come la bresaola, e tradizioni culinarie tramandate nel tempo, come i gustosi pizzoccheri o i deliziosi sciatt, delle frittelline croccanti di forma tondeggiante con cuore di formaggio fuso, per non parlare della Polenta Taragna e del Taròz, un purè di patate, fagioli e fagiolini conditi con burro e formaggio tipico valtellinese. Il tutto abbinato agli ottimi vini valtellinesi, ideali da abbinare ai formaggi locali come il Casera o il Bitto.