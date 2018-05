Oltre i nodi del disagio mentale

Nell’anno in cui si ricordano i quarant’anni dalla promulgazione della Legge Basaglia, torna per una seconda edizione la kermesse torinese “Officine della Salute”. Promossa dall’Asl “Città di Torino”, l’iniziativa si articola nell’arco di quattro giornate, dal 14 al 17 maggio, negli spazi della Fabbrica delle “e” di corso Trapani 91/b a Torino e vuole essere una concreta opportunità di dialogo e riflessione sulle tematiche del benessere e della salute mentale.

Il 17 maggio alle ore 14.00 sarà protagonista “Il Bandolo”, una delle principali associazioni promotrici della manifestazione, per un seminario di presentazione aperto alla cittadinanza e rivolto soprattutto a utenti e familiari.

Costituito nel novembre 2004 con il sostegno della Compagnia di San Paolo, “Il Bandolo” ha realizzato l’esperienza unica di una solida rete fra associazioni e servizi, impegnandosi in progetti di informazione e supporto, erogati sul territorio torinese e rivolti a persone con disagio psichico e ai loro familiari.

Coordinando una rete formata da sei associazioni (Associazione Arcobaleno, Associazione Insieme, Associazione per la Lotta contro le malattie mentali, Associazione Evoluzione Self Help, Casa Bordino e Di.A.Psi), “Il Bandolo” propone servizi multidisciplinari, come una linea di supporto psicologico telefonico (garantita a livello nazionale), sostegno alla domiciliarità, attività di pet-therapy, orientamento ed inserimento lavorativo, attività di risocializzazione, sostegno alle famiglie.

Grazie alla sinergia diretta con i Dipartimenti di Salute Mentale della ASL Città di Torino, “Il Bandolo” definisce, inoltre, la peculiarità della propria realtà rappresentando un caso unico, in tutta Italia, di modello welfare basato sulla collaborazione tra pubblico e privato sociale.

“Le Officine della Salute – dichiara Nicola Iozzo, Presidente de Il Bandolo – rappresenta senza dubbio un’occasione di conoscenza e approfondimento sul tema, non solo per gli operatori del settore, ma anche e soprattutto per la cittadinanza. Il superamento dello stigma e la “piena cittadinanza” di un argomento spesso rimosso sono il nostro compito primario. Quest’anno in particolare è il momento in cui riaffermare il valore di una collaborazione tra pubblico e privato e tra le molte realtà attive sul nostro territorio. Sono gli elementi che hanno connotato la nascita e la crescita della nostra realtà, oggi un punto di riferimento a Torino per operatori, pazienti, famigliari.”

Attraverso interventi specifici, infatti l’Associazione mira a sciogliere i “nodi” del disagio mentale, a tutelare l’individuo nel pieno esercizio dei suoi diritti di cittadino: residenzialità, avvicinamento al lavoro, famiglia, integrazione e socialità.

Inserendosi nella riflessione in corso sulla necessità di un rilancio della Legge Basaglia, “Il Bandolo” ha recentemente ideato un bando (chiuso a fine aprile con decine di proposte pervenute), volto a promuovere la realizzazione di iniziative che mirino a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salute mentale e a favorire l’inclusione sociale delle persone con disagio psichico.

Le iniziative – ora in fase di valutazione – riceveranno un contributo economico per la realizzazione di azioni ed eventi a carattere culturale/artistico.

”Officine della Salute” è un’iniziativa organizzata dall’Asl “Città di Torino” in collaborazione con le cooperative sociali operanti nell’ambito dei DSM (Dipartimento Salute Mentale) e le associazioni di familiari e utenti. Anticipata da un’apertura eccezionale che si terrà il 13 maggio in Piazza Arbarello, tra dj set e tornei sportivi, l’iniziativa si rivolge alla cittadinanza ed esperti del settore, con un ricco programma che consiste di eventi formativi come seminari, convegni, dibattiti, ma anche momenti informativi e di intrattenimento come performances teatrali, musicali ed artistiche.

Il Bandolo Onlus via Giovanni Giolitti, 21, 10123 Torino (To)

Telefono: 0112302727 – info@ilbandolo.org – www.ilbandolo.org