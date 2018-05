“Che Fuori Tempo che fa” – Ospiti del 21 maggio

Lunedì 21 maggio, nuovo appuntamento con il tavolo di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio, in onda alle 23:20 su Rai1.

Come sempre, Che Fuori Tempo Che Fa sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza.

Al tavolo, oltre alla presenza fissa di Max Pezzali, questa settimana saranno ospiti: l’attrice Nancy Brilli da poco anche impresaria teatrale al Brancaccino di Roma, Nino Frassica volto amato di Rai1 che uscirà in libreria con il nuovo libro “Novella Bella”, nato dalla rubrica omonima che l’attore ha a “Che tempo che Fa”, Nino Formicola, conosciuto al grande pubblico per essere stato membro del duo comico Zuzzurro e Gaspare, recentemente reduce dalla vittoria all’”Isola dei Famosi”.

Inoltre, il geologo e divulgatore scientifico, oltre che saggista, Mario Tozzi, nelle librerie con “L’Italia intatta”, dove racconta il lato nascosto del Belpaese, ovvero quei luoghi sconosciuti in un’Italia spesso descritta solo per i grandi siti archeologici, le città d’arte, o perché sfigurata dalla cementificazione selvaggia, l’attore Riccardo Rossi e, infine, il campione dell’ NBA Marco Belinelli, che ha avuto un’ottima stagione con i Philadelphia 76ers vincendo 16 partite consecutive e con medie mai raggiunte in carriera (oltre 13 punti a partita).