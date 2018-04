VascoNonStop Live 2018: disponibilità biglietti

C’è ancora un’ultimissima possibilità per quelli che non sono ancora riusciti a comperare i biglietti per il VascoNonStop Live 2018, che parte da Torino il 1 giugno e prosegue per doppie date a Padova, Roma, Bari e Messina.

Il Terzo e ultimo blocco di biglietti sarà messo in vendita dalle ore 10.00 di giovedì 26 aprile solo su VASCONONSTOP.VIVATICKET.IT.

“Sto mettendo a punto la scaletta perfetta.

Stanno nascendo cose interessanti, c’è la voglia di sperimentare, il materiale su cui lavorare è tanto e sono pronto a scommettere che anche i più scettici si divertiranno” , dice Vasco che, sulla sua pagina di Facebook, ha già presentato ai suoi Beatrice Antolini, la polistrumentista new entry nella line up, che sa davvero suonare percussioni, pianoforte, chitarra, basso e ..sa anche cantare.

La band “migliore al mondo”, già nota, è così composta quest’anno: Alla batteria Matt Laug, al basso Claudio Golinelli (Il Gallo), alla chitarra Stef Burns, alla chitarra Vince Pàstano, al pianoforte Alberto Rocchetti, alla tromba e tastiere Frank Nemola e ai cori Beatrice Antolini

Il conto alla rovescia è cominciato, manca poco più di un mese al debutto del nuovo spettacolo e in questi giorni Vasco e la band si trasferiscono a Rimini dove quest’anno si svolgono le prove del concerto.

Dopo la data 0 il 27 maggio, allo stadio Teghil di Lignano, VASCO NON STOP 2018 comincia ufficialmente a Torino, il 1 giugno:

01 Giugno TORINO Stadio Olimpico

02 Giugno TORINO Stadio Olimpico

06 Giugno PADOVA Stadio Euganeo

07 Giugno PADOVA Stadio Euganeo

11 Giugno ROMA Stadio Olimpico

12 Giugno ROMA Stadio Olimpico

16 Giugno BARI Stadio San Nicola

17 Giugno BARI Stadio San Nicola

21 Giugno MESSINA Stadio San Filippo

Gli utlimi biglietti disponibili su Vivaticket , l’unico sito ufficiale e autorizzato alla distribuzione dei biglietti concerti Vasco Nonstop Live 2018, al seguente link: vascononstop.vivaticket.it