South African Airways guarda con fiducia al futuro

South African Airways (SAA) è ottimista riguardo al suo futuro, grazie anche al miglioramento delle performance registrate specialmente sulle rotte domestiche e regionali. La maggior parte delle operazioni della compagnia rimangono intatte grazie alle forti azioni messe in atto e nonostante le deboli performance registrate nell’anno finanziario 2017.

La compagnia è stata in grado di mantenere intatta la programmazione dei voli, indice significativo della stabilità delle proprie operazioni.

SAA plasma il futuro con la realizzazione del suo piano di risanamento, che porterà a risultati concreti e che trasformerà la compagnia in un’azienda finanziariamente sostenibile.

I risultati di questo piano saranno visibili nell’anno finanziario 2019/2020.

La compagnia aerea ha annunciato i risultati dell’anno finanziario che si è concluso lo scorso marzo 2017, a seguito della propria Assemblea Generale Annuale.

La Relazione Finanziaria per l’anno finanziario 2016/2017 è stata approvata dall’Assemblea. SAA ha registrato perdite per 5,67 miliardi di Rand per l’anno finanziario conclusosi a marzo 2017.

Questa è stata la prima assemblea tenutasi dalla nomina di Mr Vuyani Jarana, CEO di SAA, del nuovo Consiglio di Amministrazione e di un nuovo rappresentante degli azionisti. Nel novembre 2017 sono stati eletti sei nuovi membri nel consiglio di amministrazione di SAA, tra cui Mr Johannes Bhekumuzi (JB) Magwaza, nominato nuovo Presidente. Il Ministro delle Finanze Nhlanhla Nene è stato nominato il 27 febbraio 2018, marcando il proprio ritorno come rappresentante degli azionisti