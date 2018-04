Continua il tour di Andrea Poggio per presentare “Controluce”, il suo primo disco da solista e in italiano, pubblicato da La Tempesta.

Poggio, già conosciuto come frontman e autore del gruppo folk rock Green Like July, sarà affiancato da Gak Sato (noto produttore e sound artist) alle tastiere e al theremin, da Yoko Morimyo (Esecutori di Metallo su Carta) al violino e da Caterina Sforza (già corista nella band di KT Tunstall) alla voce.

In diverse occasioni, inoltre, si esibirà in apertura ad artisti internazionali come Erlend Øye e Jonathan Wilson, e italiani come Baustelle e Brunori Sas.

“Controluce” è una raccolta di nove canzoni che spaziano dal pop elettronico (“Miraggi Metropolitani”) alla tradizione italiana (“Vento d’Africa”), dall’art rock (“Addormentarsi”), all’avanguardia ed alla musica sperimentale (“I Turisti”), come se si tracciasse una linea ideale tra i Talking Heads e Paolo Conte, passando per i Matia Bazar di “Tango” e la Kate Bush di inizio anni ottanta.

Si tratta di un album caratterizzato da un’inedita ed equilibrata sintesi tra suoni sintetici e suoni acustici (“Addormentarsi” e “L’Autostrada”), tra arrangiamenti minimalisti e a moduli ripetitivi e ritmiche sincopate dal sapore hip hop e drum and bass (“Fantasma d’Amore” e l’opening track “Controluce”).

Il risultato è un poliedrico racconto in nove episodi dove la città verticale e chiassosa di “Miraggi Metropolitani” lascia improvviso spazio ai profumi selvatici di “Mediterraneo”, dove le visioni oniriche e i rapidi saliscendi di “Addormentarsi” si dissolvono nella quiete e nel ricordo di “Vento d’Africa”.

CONCERTI:

11-04-2018 PADOVA – Sala dei Giganti, Palazzo Liviano (w/ Erlend Øye)

12-04-2018 BOLOGNA – Estragon (w/ Baustelle)

13-04-2018 FONTANETO D’AGOGNA (NO) – Phenomenon (w/ Baustelle)

14-04-2018 MILANO – Ohibò

19-04-2018 ROMA – Atlantico (w/ Baustelle)

20-04-2018 RAVENNA – Bronson (w/ Jonathan Wilson)

24-04-2018 TORINO – Teatro Colosseo (w/ Brunori Sas)

26-04-2018 REGGIO EMILIA – Teatro Valli (w/ Brunori Sas)

27-04-2018 PADOVA – Gran Teatro Geox (w/ Baustelle)

11-05-2018 VIGEVANO (PV) – Laroom

18-05-2018 ASTI – Diavolo Rosso

Il disco “Controluce” è stato anticipato dal singolo “Fantasma d’amore”, mentre il 20 marzo è uscito, in anteprima su Rockit il video di “Miraggi Metropolitani”.