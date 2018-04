Roberto Vecchioni ad Estate Fiesolana 2018

La musica e la letteratura, riferimenti imprescindibili di Roberto Vecchioni, si fondono in un album, un libro e uno tour che porterà il professore/cantautore mercoledì 27 giugno al Teatro Romano di Fiesole (Firenze), nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2018.

I biglietti (35/25 euro, posti numerati, esclusi diritti di prevendita) sono disponibili da martedì 17 aprile nei circuiti di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101).

Il disco, uscito insieme al libro “La vita che si ama” – dal quale lo spettacolo prende il nome – s’intitola “Canzoni per i figli” ed è un lavoro nel quale Roberto Vecchioni padre si racconta ai figli Francesca, Carolina, Arrigo ed Edoardo.

Roberto Vecchioni ci conduce in un viaggio personale lungo quello che chiama il tempo verticale, uno spazio che tiene uniti tra loro passato presente e futuro, dove nulla si perde. D’altronde “la felicità non è un angolo acuto della vita o un logaritmo incalcolabile o la quadratura del cerchio: la felicità è la geometria stessa”.

Il tempo ripercorso attraverso le canzoni che hanno segnato tanti momenti e alle quali l’artista attinge per costruire un vero e proprio manuale su come imbrigliare la felicità, senza farla scivolare via finché non diventa soltanto un ricordo.

ESTATE FIESOLANA 2018 – Il concerto di Roberto Vecchioni va ad aggiungersi ai già annunciati spettacoli di Neri Marcorè con GnuQuartet Orchestra Sinfonica ArteM – lunedì 2 luglio al Teatro Romano di Fiesole con “Come una specie di sorriso”, omaggio alla musica e alla poesia di Fabrizio De Andrè – e Stefano Bollani, martedì 10 luglio, sempre al Teatro Romano, con “Que Bom”, disco e tour dall’estate 2018: al suo fianco grandi rappresentanti della musica brasiliana come Jorge Helder al contrabbasso, Jurim Moreira alla batteria, Armando Marçal e Thiago da Serrinha alle percussioni.

Biglietti (posti numerati)

Mercoledì 27 giugno ore 21,15 – Teatro Romano di Fiesole – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

ROBERTO VECCHIONI – La vita che si ama

1° settore 35,00 + dp

2° settore 25,00 + dp

Lunedì 2 luglio ore 21,15 – Teatro Romano di Fiesole – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Come una specie di sorriso – Omaggio a Fabrizio De André

NERI MARCORÈ – GNU QUARTET ORCHESTRA SINFONICA ARTeM

1° settore 35,00 + dp

2° settore 25,00 + dp

Martedì 10 luglio ore 21,15 – Teatro Romano di Fiesole – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

STEFANO BOLLANI – QUE BOM

Stefano Bollani : pianoforte; Jorge Helder: contrabbasso; Jurim Moreira: batteria; Armando Marçal: percussioni; Thiago da Serrinha: percussioni

1° settore 35,00 + dp

2° settore 25,00 + dp

Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055.210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)

Teatro Romano (tel. 055.5961293)

Info spettacolo

Teatro Romano di Fiesole – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Tel 055.667566 – www.bitconcerti.it – www.estatefiesolana.it

Portatori di Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o via telefono allo 055210804 (pagando con carta di credito). Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.

Sconti e riduzioni

Biglietti ridotti per i residenti di Fiesole.

I bambini sotto i 4 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.