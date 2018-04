“Pelo e contropelo” – Tano e l’ora d’aria

Oggi mi rado

Senza sapere se alle donne piaccia

Chi mi amerà mi amerà nonostante la faccia

E tra le braccia mi nasconderà

Inizia così “Pelo e contropelo”, il singolo con cui TANO E L’ORA D’ARIA si presentano ufficialmente e iniziano il percorso per il loro album di debutto – prima produzione full lenght dopo un EP del 2016 – che sarà pubblicato il 25 settembre 2018.

Si presentano con una canzone-scanzonata in cui raccontano a modo loro di quanto ci si riconosca o meno nell’immagine che gli altri hanno di noi, di quanto l’età interiore e quella esteriore non sempre coincidano, di quanto la maturità prescinda dall’età ma sia forse più legata a fattori storico-culturali…, e di quanto alla fine sia un attimo “vedersi più adulti” e perdersi ad immaginare il proprio futuro.

Il futuro è un disegno

Su uno specchio appannato.

Oggi mi rado quant’è vero il cielo

Mi rado ma per bene, pelo e contropelo.

“Canzone sulla convinzione ingenua che farsi la barba possa essere il primo passo per costruirsi un bel futuro.” Così la descrivono in pochissime parole gli stessi TANO E L’ORA D’ARIA. Ma di parole, e belle, questa canzone ne usa tante… Ascoltatele da domani in radio, e da oggi in video, nelle surreali immagini con cui la regista Alice Bulloni ha voluto vestire il brano, presentate in esclusiva video su INDIE-EYE, la testata giornalistica on.line tra le più lette e seguite in ambito cinematografico e video-musicale.