Basket: Trofeo delle Regioni 2018

La selezione lombarda Under 15 ha ottenuto il primo posto al Trofeo delle Regioni, dopo la finale vinta contro l’Emilia Romagna, al PalaDesio. Le lombarde terminano il Trofeo da imbattute, dopo aver sconfitto negli scontri precedenti la Liguria, l’Abruzzo, le Marche e il Piemonte.

Tra le convocate, presenti le geassine Calvi, Capra e Ronchi, con Merisio disponibile come prima riserva. La Lombardia ottiene la terza medaglia d’oro in tre anni. Un successo anche per la selezione maschile lombarda (Under 14), che riconferma il primo posto ottenuto lo scorso anno.

Ecco il tabellino della finale:

Lombardia – Emilia Romagna 53-35 (12-2; 15-9; 18-11; 8-13). Lombardia: Capra 2, Villa E. 7, Villa M. 4, Moretti 8, Barzaghi 4, Rizzo 6, Labanca 11, Allievi 2, Ronchi 9, Lanzilotti, Calvi, Mbengue. All.: Riccardi.