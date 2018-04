L’attesa è finita! Dopo il successo della prima parte che ha registrato un sold out dopo l’altro, riparte martedì da Napoli “MAX NEK RENGA, IL TOUR”, il tour nei principali palasport italiani di MAX PEZZALI, NEK e FRANCESCO RENGA.

Sul palco i tre artisti porteranno tutte le hit dei rispettivi repertori reinterpretate a tre voci e non solo; hit che sono state raccolte anche in “MAX NEK RENGA, IL DISCO” (F&P Group / Warner Music), l’album di Max, Nek e Renga attualmente disponibile in versione digitale, doppio cd e quadruplo LP.

Queste tutte le prossime date del tour:

3 aprile al Palapartenope di Napoli,

4 e 6 aprile al Pala Lottomatica di Roma,

7 aprile al Pala Prometeo di Ancona,

11 aprile al Pala Florio di Bari,

12 aprile al Pala Mazzola di Taranto,

16 aprile alla Zoppas Arena di Conegliano – Treviso,

18 aprile all’Unipol Arena di Bologna,

19 e 20 aprile al Mediolanum Forum di Assago – Milano,

28 aprile all’Arena di Verona,

30 giugno al Collisioni Festival di Barolo-Cuneo, l’11 luglio alla Villa Manin di Codroipo – Udine,

13 luglio al Moon & Stars Festival di LOCARNO,

14 luglio al Lucca Summer Festival di Lucca,

16 luglio alla Summer Arena di SOVERATO – Catanzaro (NUOVA DATA).

I biglietti per la nuova data sono disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 30 marzo, su Ticketone.it e dalle ore 11.00 di lunedì 2 aprile nei punti vendita e prevendite abituali (info: www.fepgroup.it).

RTL 102.5 è media partner di “MAX NEK RENGA, IL TOUR”.

Durante il tour, Max, Nek e Renga sono accompagnati sul palco da una super band di 9 elementi composta da: Fulvio Arnoldi (chitarra e tastiere), Stefano Brandoni (chitarra), Davide Ferrario (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso), Dj Zak.

Il 9 marzo è uscito “MAX NEK RENGA, IL DISCO” (F&P Group / Warner Music), l’album, entrato direttamente ai vertici della classifica di vendita, che racchiude tutte le più grandi hit dei repertori dei tre artisti presenti in scaletta e il singolo “STRADA FACENDO”, lo storico brano di Claudio Baglioni nella versione a tre voci il cui video, diretto da Gaetano Morbioli, è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=sycCOrwu31M