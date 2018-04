Il nuovo album di Myss Keta: “Una vita in Capslick”

“UNA VITA IN CAPSLOCK” è il titolo del nuovo album di M¥SS KETA, in uscita il 20 aprile per Universal Music, con la collaborazione de La Tempesta. È attivo da oggi il pre-order in special price su iTunes per il digital, su Amazon per la copia fisica e il presave su Spotify https://umi.lnk.to/UVIC

E mentre cresce spasmodica l’attesa per il primo vero album della regina suprema dell’eccesso, è on line da oggi su VEVO https://www.youtube.com/watch?v=z79fmbVzZBc&feature=youtu.be il lyric video di “STRESS”, il secondo singolo già pubblicato su tutte le piattaforme digitali https://umi.lnk.to/STRESS

Il brano “STRESS”, una produzione del misterioso H-24, è la discesa in una metropoli del futuro immersa in una giungla senza nome. È un avventuroso viaggio psichedelico a bordo di una moto che sfreccia tra palazzi di vetro, che si dimenano per sfuggire alla presa di gigantesche felci tropicali.

È un beat oscuro, psichedelico e introspettivo che canta direttamente al cuore e fa ondeggiare la testa come solo una fresca dose di allucinogeni sa fare. Un pezzo dalle atmosfere afose ed esotiche, downbeat con sfumature trip-hop, noise ed accelerazioniste, in cui l’artista ripete come un mantra le proprie quotidiane paure cercandone quasi la catarsi.

Un ulteriore tassello, dunque, di quello che sarà l’album: un vero e proprio viaggio interiore che l’ha portata a esplorare nuove sonorità, mostrando la maturità acquisita in questi anni

“STRESS” segue il precedente “UNA VITA IN CAPSLOCK”, title-track e primo singolo che anticipa il nuovo disco della diva definitiva dal volto velato, brano che l’ha “catapultata direttamente nell’Olimpo della Musica”. (https://www.youtube.com/watch?v=QD3fAj2BLQo)

L’#UVIC TOUR prenderà il via giovedì 19 aprile dai Magazzini Generali di Milano, la città che l’ha vista nascere e diventare “la stella più brillante dello star system contemporaneo”.

Un live esagerato che inaugura il nuovo capitolo della vita di M¥SS KETA, che sceglie definitivamente la selva oscura e perde la retta via per trasformarsi “DA DOMATA A DOMATRICE, DIVENTANDO PROTAGONISTA DI UNA VITA SFRENATA, INCONTROLLABILE E SURREALE: UNA VITA IN CAPSLOCK.”

Dopo Milano, “la più grande icona pop dei nostri tempi”, sarà il 20 aprile allo Smav di Caserta, il 30 aprile al Monk di Roma, Il 4 maggio al Locomotiv di Bologna, il 5 maggio al The Cage di Livorno e il 26 maggio all’Eremo club di Molfetta (Ba). Il tour è organizzato da DNA Concerti.