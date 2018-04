Venerdì 6 aprile, per la Legacy Recordings, la divisione Catalogo di Sony Music Entertainment, e RCA Records esce “Elvis Presley: The Searcher (The Original Soundtrack)”.

Elvis Presley: The Searcher (The Original Soundtrack) è la colonna sonora del documentario, che debutterà in due episodi, dedicato ad Elvis Presley e diretto dal regista vincitore di Emmy e Grammy Awards Thom Zimny.

Il lancio dell’album, disponibile in formato digitale e analogico, comprende, oltre che alla versione standard di 18 brani, un cofanetto Deluxe di 3 cd e un vinile 12’’ doppio LP.

Elvis Presley: The Searcher (The Original Soundtrack) ha una selezione di 18 pezzi di Elvis Presley scelti tra le sue hit di più grande successo, le sue performance più emozionanti e le versioni alternative dei brani che sono al cuore del rivoluzionario documentario sulla vita del cantante.

Il docu-film narra lo sviluppo dell’affascinante talento musicale di Presley, partendo dalle sue origini blues e country, passando poi per la clamorosa influenza che la sua figura esercitò nella cultura popolare, e giungendo infine alla sessione di registrazione del 1976 nella Jungle Room di Graceland.

Il documentario in due parti, che uscirà in anteprima negli Stati Uniti su HBO il 14 aprile 2018, si serve dei filmati che documentano la vita e la carriera di Elvis come un mezzo per esplorare la sua singolare e complessa visione della musica.

Il cofanetto di 3 cd comprende diversi contenuti speciali, con l’aggiunta di 37 brani di Elvis e di un disco speciale con brani accuratamente selezionati: alcuni sono pezzi originali scritti da Mike McCready (chitarrista dei Pearl Jam) per “Elvis Presley: The Searcher”, in più troviamo il brano “Wooden Heart” suonato da Tom Petty e gli Heartbreakers, ed infine la musica che ispirò Elvis (tra cui classici R&B e Country e “Home Sweet Home” cantata da sua madre, Gladys Presley).

La versione Deluxe contiene anche un libro con copertina rigida di 40 pagine che consta di fotografie rare, informazioni esplicative sui brani da parte di Warren Zanes e commenti del regista Thom Zimny.