Comunicato chiusure A54 Tangenziale di Pavia

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di manutenzione, si rendono necessarie le seguenti chiusure diurne:

-Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Giovedì 5 Aprile 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da San Martino Siccomario (Km 1+756) per carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

-Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Venerdì 6 Aprile 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per A53 Raccordo PV-Bereguardo (Km 5+266) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Pavia-Istituti Universitari (Km 6+138) per la successiva uscita da carreggiata sud.

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate

nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.