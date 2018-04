Anne-Marie per la prima volta in Italia

Arriva in Italia per la prima volta da protagonista ANNE-MARIE! La cantautrice britannica, classe 1991, è pronta a far ballare il pubblico del Fabriquedi Milanoil 19 aprile 2018.

Ad aprire la serata come special guest ADY SULEIMAN, artista inglese che ha sviluppato un sound senza tempo e insieme moderno, accompagnato da testi originali.

ANNE-MARIEera già stata di passaggio in Italia a marzo dello scorso anno in occasione delle date torinesi del tour mondiale di Ed Sheeran, per il quale ha aperto i concerti.

A febbraio 2017 pubblica il brano “Ciao Adios” che raggiunge la nona posizione della classifica britannica, vendendo oltre 1 milione di copie lo scorso anno, arrivando a oltre 136 milioni di stream su Spotify e superando 130 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nel 2016 esce la sua prima vera hit “Alarm”, risultando il singolo di debutto più venduto dell’anno in UK, ma ANNE-MARIEdiventa nota al pubblico grazie alla sua collaborazione con i Clean Bandit e il rapper giamaicano Sean Paul per il singolo “Rockabye”. Il brano è uscito in ottobre ha raggiunto l’apice delle classifiche di numerosi Paesi ottenendo

6 dischi di platinoin Italia.

Il primo singolo della cantautrice britannica è stato “Karate”, dal quale prende il nome il suo Ep d’esordio, pubblicato nel 2015.

È in arrivo una voce calda pronta a riscaldare il clima del FabriquediMilano il prossimo19 aprile!