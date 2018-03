Thirty Seconds To Mars – Nuovo album: “America”

THIRTY SECONDS TO MARS hanno svelato oggi il titolo del disco, la tracklist e l’ambiziosa campagna creativa legata alla pubblicazione del loro sesto disco di studio “AMERICA”, atteso per il 6 aprile su etichetta Interscope Records.

Il disco contiene alcune preziose collaborazioni con artisti superstar come Halsey e A$AP Rocky e una traccia prodotta da ZEDD.

L’album, sia in fisico che in digitale, verrà pubblicato con diverse copertine. Le cover fanno parte di una campagna globale che sarà presente nelle principali città del mondo a partire dagli Stati Uniti.

Ad anticipare l’uscita del disco un brano inedito dal titolo “One Track Mind” featuring A$AP Rocky, disponibile da domani negli store digitali.

Dopo il successo del primo singolo “Walk on Water” che ha riportato i THIRTY SECONDS TO MARS nelle radio e nelle classifiche di tutto il mondo a 4 anni di distanza dall’ultimo disco “Love, Lust, Faith and Dreams”, la band americana capitanata dall’attore premio oscar JARED LETO è tornata protagonista nelle radio italiane con il nuovo singolo “DANGEROUS NIGHT” (https://youtu.be/yN7N0P2TxHQ), una canzone – come ha dichiarato Jared Leto – sull’amore.

Il brano è tra i 30 pezzi più programmati dalle radio italiane.

Questa la tracklist di “AMERICA”:

1. Walk On Water

2. Dangerous Night produced by Zedd

3. Rescue Me

4. One Track Mind ft. A$AP Rocky

5. Monolith

6. Love Is Madness ft. Halsey

7. Great Wide Open

8. Hail To The Victor

9. Dawn Will Rise

10. Remedy

11. Live Like A Dream

12. Rider

È partito l’11 marzo da Colonia il tour Europeo della band che dopo le date sold out di Roma e Bologna farà tappa nuovamente in Italia il prossimo 8 settembre in occasione della prima edizione del MILANO ROCKS presso l’Open Air Theatre dell’Area EXPO- Experience Milano. Per informazioni sui concerti italiani www.livenation.it