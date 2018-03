“In My Blood” – nuovo singolo di Shawn Mendes

Dopo giorni di anticipazioni, il cantante e autore multiplatino SHAWN MENDES ha annunciato il ritorno con un nuovo singolo inedito dal titolo “In My Blood”, brano da poche ore online che è subito salito alla posizione n.2 di iTunes Italia e UK e n.1 in USA e sta scalando tutte le classifiche digitali.

Coprodotto da Shawn e Teddy Geiger e scritto dai collaboratori di lunga data Scott Harris e Geoff Warburton, “In My Blood” è un brano dal sapore rock accompagnato da un testo onesto, forse il più sincero scritto da Mendes fino ad oggi.

La nuova canzone, che anticipa l’uscita del terzo disco di Mendes pubblicato dalla Island Records, farà il suo debutto il prossimo 28 marzo al The Late Late Show with James Corden.

“In My Blood” è il primo brano inedito dalla pubblicazione di “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, nell’aprile 2017.

Il brano, certificato 3 volte Platino in Italia, aveva raggiunto la vetta della classifica radio Usa e dalla Billboard’s Pop Songs chart oltre ad aver raggiunto il singolo “STICHES” (5 dischi di Platino in Italia) a quota 7 dischi di Platino in USA.

Grazie a “There’s Nothing Holdin’ Me Back,” Shawn è diventato il primo artista ad aver mai raggiunto per 3 volte la vetta della classifica singoli radio prima di aver compiuto 20 anni.

Mendes vanta in carriera 2 album al #1 posto della classifica USA, “Handwritten” (2015) e “Illuminate” (2016), entrambi dischi di Platino in America (“Illuminate” è Platino anche in Italia) che contenevano diversi singoli multiplatino (“Treat You better” 4 volte Platino in Italia e “Mercy” 2 volte Platino in Italia).