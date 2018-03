Steven Tyler in tour quest’estate in Italia

Steven Tyler, leggenda ed icona musicale, vincitore di Grammy Awards, filantropo, inserito nella Rock and Roll Hall of Fame annuncia un tour estivo assieme alla band di Nashville The Loving Mary.

Il tour farà tappa in Italia con tre grandi concerti il 18 luglio al Live in Trieste (Piazza Unità d’Italia), il 24 al Collisioni Festival di Barolo (Arena Concerti) e il 27 al Roma Summer Fest presso l’Auditorium Parco della Musica (Cavea).

I biglietti per le date italiane andranno in vendita a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 21 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Calendario del tour :

Giovedì, 12 giugno Lewiston, NY Artpark Amphitheater

Lunedì, 18 giugno New York, NY SummerStage in Central Park

*parte del City Parks Foundation Annual Gala

Giovedì, 21 giugno Vienna, VA Wolf Trap

Domenica, 24 giugno Bethlehem, PA Sands Bethlehem Event Center

Mercoledì, 27 giugno Detroit, MI MotorCity Casino Hotel

Sabato, 30 giugno Northfield, OH Hard Rock Live

*parte del Public Benefit for Akron Children’s Hospital

Sabato, 7 luglio Naperville, IL Exchange Club of Naperville’s Ribfest

Mercoledì, 11 luglio Calgary, AB Cowboys Stampede Tent

Domenica, 15 luglio Sion, Switzerland Sion Sous Les Etoiles Festival

Mercoledì, 18 luglio Trieste, Italy Live in Trieste

Martedì, 24 luglio Barolo, Italy Collisioni Festival (Arena Concerti)

Venerdì, 27 luglio Roma, Italy Roma Summer Fest

Lunedì, 30 luglio Madrid, Spagna Teatro Real

Giovedì, 2 agosto Marbella, Spagna Starlite Festival

Tuesday, 7 agosto Londra, UK O2 Forum Kentish Town