San Patrick’s Day allo Spirit de Milan

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 marzo lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità”, si colora di verde per festeggiare l’atteso San Patrick’s Day con il festival SPIRIT OF IRELAND!

L’evento, giunto alla seconda edizione, nel 2017 ha ospitato ben 4000 persone in tre giorni, facendogli vivere un’esperienza unica all’interno di una vera e propria Irlanda in terra meneghina.

Tre giornate in cui saranno protagonisti workshop di danze irlandesi, sessioni musicali e piatti tipici della cucina (Guinness e ostriche in primis!) e i migliori whiskey per finire la domenica con un tipico Irish brunch con tante proposte anche per i bambini.

SPIRIT of Ireland sarà presentato da JUDE SWEENEY, autentico showman irlandese, nonché cantante e ballerino di Lindy Hop!

Per le serate di venerdì 16 e sabato 17 marzo l’ingresso è di 15 euro, con una consumazione (soci Spirit de Milan 10 euro).

Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni, ma anche per tutti gli irlandesi in visita a Milano, per chi si chiama Patrizio/a, per chi compie gli anni nel giorno dell’evento e per chi parteciperà alla jam session (iscrizioni sul sito dello Spirit of Ireland). In più, una birra omaggio a chi ha i capelli rossi!

Domenica 18 marzo l’ingresso è gratuito per tutti durante tutta la giornata.

Ecco il programma:

Venerdì 16 marzo

18.30 apertura porte

19.00 – 20.00 Stage di danze Irlandesi con Gens d’Ys

dalle 19.30 Irish Dinner

20.00 – 21.00 Irish dj set + Dance

21.00 – 22.30 Gens d’Ys Irish Dance Show

22.45 – 23.30 Connla

23.30 – 01.00 The Led Farmer

Sabato 17 marzo

Dalle 13.30: diretta video sul maxi schermo del 5° round di rugby del Campionato di NatWest 6 Nazioni (Italia – Scozia, Inghilterra – Irlanda e Galles – Francia).

17.00 – 18.00 Stage Danze Irlandesi per bambini con Gens d’Ys

18.00 – 19.00 Stage Danze Irlandesi con Gens d’Ys

19.00 – 20.00 Irish dj set + Dance

dalle 19.30 Irish Dinner

20.00 – 21.30 The Rumpled

21.30 – 22.30 Connla

22.30 – 23.00 Animazione Danze Irlandesi con Gens d’Ys

23.30 – 01.00 The Led Farmer

Domenica 18 marzo

12.00: apertura porte

dalle 12.30 Irish Brunch (su prenotazione, 25 euro adulti, 15 euro bambini fino ai 12 anni)

13.00 – 14.30 Irish session con The Rumpled

15.00 – 16.00 Stage danze Irlandesi per bambini

15.00 – 16.00 Storytellers sulle leggende irlandesi con Damatrà

16.00 – 17.00 Stage Danze Irlandesi con Gens d’Ys

18.00 – 18.30 Gens d’Ys Irish Dance Show

18.30 – 19.30 Irish dj set + Dance

dalle 19.30 Irish Dinner

19.30 – 21.00 Keily’s Folk

21.00 – 21.30 Gens d’Ys Irish Dance Show

21.30 – 23.00 The Led Farmer