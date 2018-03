“Revamp” – nuovo album di Elton John

ELTON JOHN annuncia “REVAMP”, l’album in uscita il prossimo 6 Aprile su etichetta Virgin EMI.

L’album raccoglie le più importanti canzoni che portano la firma di ELTON JOHN ed il co-writer BERNIE TAUPIN reinterpretate da una selezione dei maggiori e più importanti artisti del momento.

“REVAMP” abbraccia una vasta gamma di stili, mettendo in luce l’ineguagliabile influenza che Elton ha avuto all’interno di tutti i generi che caratterizzano la musica pop, partendo dall’Hip Hop / Soul (Q-Tip, Mary J Blige), passando per il Rock (The Killers, Queens of the Stone Age) e infine al Pop (Miley Cyrus, Lady Gaga, P!nk & Logic).

Elton John dice: “Per me è un’enorme complimento quando un artista, che ama la tua musica, impegna il proprio tempo e sforzo per reinterpretarla. Da cantautori, Bernie ed io siamo emozionati quando artisti che ammiriamo e rispettiamo, come quelli presenti in “Revamp”, decidono di aggiungere il loro tocco unico al nostro lavoro. Ciò significa che la nostra musica è tutt’ora rilevante e che, infine, quest’ultima continua a raggiungere nuovi ascoltatori. Siamo onorati e ringraziamo tutti per la loro generosità.”

Questa la tracklist di “Revamp”:

1. “Bennie And The Jets” / Elton John, P!nk and Logic

2. “We All Fall In Love Sometimes” / Coldplay

3. “I Guess That’s Why They Call It The Blues” / Alessia Cara

4. “Candle In The Wind (2018 Version)” / Ed Sheeran

5. “Tiny Dancer” / Florence +The Machine

6. “Someone Saved My Life Tonight” / Mumford & Sons

7. “Sorry Seems To Be The Hardest Word” / Mary J. Blige

8. “Don’t Go Breaking My Heart” / Q-Tip featuring Demi Lovato

9. “Mona Lisas and Mad Hatters” / The Killers

10. “Daniel” / Sam Smith

11. “Don’t Let The Sun Go Down On Me” / Miley Cyrus

12. “Your Song” / Lady Gaga

13. “Goodbye Yellow Brick Road” / Queens of the Stone Age