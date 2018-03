Programmazione del Teatro Regio dal 16 al 22 marzo 2018.

2018 ANNO ROSSINIANO • IL BARBIERE DI SIVIGLIA DIRETTO DA ALESSANDRO DE MARCHI CON LA REGIA DI VITTORIO BORRELLI

L’Anno Rossiniano celebra nel 2018 i 150 anni dalla morte del grande compositore pesarese Gioachino Rossini (1792-1868). Il Teatro Regio partecipa all’omaggio mettendo in scena tre allestimenti della sua opera più famosa, Il barbiere di Siviglia: due vanno in prima al Regio questa settimana, il terzo sarà in scena dal 5 al 7 aprile al Piccolo Regio.Per la Stagione d’Opera, dal 16 al 25 marzo va in scena al Teatro Regio IL BARBIERE DI SIVIGLIA diretto da Alessandro De Marchi, nel fortunato allestimento con la regia di Vittorio Borrelli, le scene di Claudia Boasso, i costumi di Luisa Spinatelli e le luci di Andrea Anfossi. Uno spettacolo che valorizza il capolavoro dell’opera buffa, con la sua eleganza melodica, l’elettrizzante vitalità ritmica e la geniale strumentazione.

L’ORFEO • UN NUOVO ALLESTIMENTO PER LA MERAVIGLIA DEL TEATRO MUSICALE BAROCCO. DIRIGE ANTONIO FLORIO, REGIA DI ALESSIO PIZZECH

Fino al 21 marzo è in scena al Teatro Regio L’ORFEO, opera composta nel 1607 di Claudio Monteverdi, nuovo titolo del “Progetto Opera Barocca”. Orchestra e Coro del Teatro Regio sono diretti da Antonio Florio, interprete di riferimento del repertorio barocco; il nuovo allestimento porta la firma del regista Alessio Pizzech. Sul palcoscenico, un cast di eccellenti interpreti di questo repertorio: Roberta Invernizzi, Mauro Borgioni, Francesca Boncompagni, Monica Bacelli, Luigi De Donato, Luca Tittoto e Fernando Guimarães. Le scene sono firmate da Davide Amadei, i costumi da Carla Ricotti, la coreografia da Isa Traversi e luci da Andrea Anfossi. Il Coro del Regio è istruito da Andrea Secchi. Anche questa produzione è realizzata grazie al sostegno di Italgas.

AL REGIO IN FAMIGLIA • CIOTTOLINO, OPERA PER L’INFANZIA INTERPRETATA DAI PICCOLI ARTISTI DEL CORO DI VOCI BIANCHE

Sabato 17 marzo alle ore 16 al Piccolo Regio Puccini, il Regio propone CIOTTOLINO, opera per l’infanzia di Luigi Ferrari Trecate su libretto di Giovacchino Forzano (autore che scrisse anche per Puccini e Mascagni). Ciottolino viene riproposto nella onirica versione curata dal regista Luca Valentino, che ha creato uno spettacolo fantasmagorico, animato dai pupazzi di Claudio Cinelli, che firma anche le scene e i costumi. L’Orchestra del Teatro Regio, i Solisti e il Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” sono diretti dal maestro Claudio Fenoglio. Lo spettacolo, che ha fatto registrare il tutto esaurito, è rivolto a un pubblico di bambini dai 5 agli 11 anni e rientra nel cartellone di Al Regio in famiglia. Repliche per le scuole fino al 18 marzo.

LA SCUOLA ALL’OPERA • TUTTI DAL BARBIERE!, IL ROSSINI BUFFO RACCONTATO AI RAGAZZI

Giovedì 22 marzo ore 10.30 al Teatro Regio recita per le scuole di TUTTI DAL BARBIERE!. Il barbiere di Siviglia raccontato ai ragazzi, opera pocket con testi e adattamento dal melodramma buffo rossiniano a cura di Vittorio Sabadin, indirizzato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni. L’Orchestra del Teatro Regio è diretta da Giulio Laguzzi, la regia “a due” è curata da Vittorio Borrelli e Anna Maria Bruzzese. Replica per le scuole venerdì 23 marzo ore 10.30 e, per “Al Regio in famiglia”, recite aperta a tutti sabato 24 marzo alle ore 16 (posti a € 15, ridotti € 10 per gli under 16, in vendita alla Biglietteria).

IL REGIO IN PIEMONTE • CONCERTI ALL’AEROPORTO DI TORINO E A SETTIMO TORINESE

Giovedì 22 marzo ore 18 nella Sala Imbarchi dell’Aeroporto di Torino (Area Partenze), il gruppo del Regio C’era una volta… il Cinema è protagonista del settimo concerto della Stagione musicale realizzata in collaborazione con SAGAT Torino Airport. In programma, le più belle musiche composte da Ennio Morricone e John Williams, colonne sonore di film che hanno fatto la storia del cinema. L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria su www.aeroportoditorino.it.

Per Il Regio itinerante, martedì 20 marzo alle ore 10 il Quintetto d’archi (Strumentisti dell’Orchestra del Teatro Regio) propone musiche di Donizetti, Rossini e Bottesini presso la Residenza per anziani “5 Torri” a Settimo Torinese. Il concerto è aperto agli ospiti della residenza e ai loro parenti. Info – Tel. 011.8954200.

FESTIVAL RICHARD STRAUSS • IL 17 MARZO ULTIMO GIORNO PER VISITARE LA MOSTRA “RICHARD STRAUSS E L’ITALIA”

Sabato 17 marzo è l’ultimo giorno di visita alla mostra Richard Strauss e l’Italia, allestita presso la Biblioteca Nazionale Universitaria (piazza Carlo Alberto 3) e curata dal musicologo Giangiorgio Satragni, che propone oltre 150 fra documenti e oggetti d’epoca, per la maggior parte provenienti dall’archivio della famiglia Strauss ed esposti per la prima volta. La mostra osserva i seguenti orari d’apertura: da lunedì a venerdì ore 10-18; sabato ore 10-13.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 16, mercoledì 21 e giovedì 22 marzo: l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 17 marzo sono in programma 2 visite, alle ore 11 e 11.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di euro 5. Le visite sono a ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte. Sono anche previste – solo su prenotazione – visite in lingua francese, spagnola e tedesca. Info e prenotazioni: tel. 011.8815.209.

TURANDOT SU OPERAVISION • FINO AL 24 LUGLIO LA PRODUZIONE DEL TEATRO REGIO ON LINE SUL NUOVO PORTALE EUROPEO

La Turandot andata in scena al Teatro Regio nel mese di gennaio è il primo contributo del Regio al progetto europeo OperaVision, la piattaforma video che permette di scoprire il mondo dell’opera e di seguire dal vivo e on demand gli spettacoli da tutta l’Europa. Fino al 24 luglio Turandot è visibile in streaming gratuito su www.operavision.eu.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

Stagione d’Opera e di Balletto: alla Biglietteria del Teatro Regio sono in vendita i biglietti per tutti i titoli della Stagione: L’Orfeo, I Lombardi alla prima crociata, Evita, Il segreto di Susanna | La Voix humaine, Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. I biglietti sono in vendita anche presso Infopiemonte-Torinocultura (via Garibaldi 2 – ore 10.30-18) e on line su www.vivaticket.it.

Stagione I Concerti: alla Biglietteria del Teatro Regio sono in vendita i biglietti per tutti gli appuntamenti della Stagione concertistica.

Al Regio in famiglia: vendita dei biglietti per gli ultimi due spettacoli: Tutti dal Barbiere! e Riccioli di Barbiere.

Orari della Biglietteria: da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16: un’ora prima degli spettacoli

Biglietteria – Tel. 011.8815.241/242. Info – Tel. 011.8815.557.