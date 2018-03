Paul Kalkbrenner : “Parts of Life”

SABATO 5 MAGGIO 2018 – SPAZIO 900 – ROMA

Prevendite autorizzate: La vendita generale di biglietti ed abbonamenti è disponibile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di martedì 3 aprile. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

PAUL KALKBRENNER, leader indiscusso della dance internazionale, arriva in Italia per la presentazione unica del suo nuovo lavoro “Parts of Life”, in uscita il 18 maggio.

“Parts of Life” segue la trilogia di “Back To The Future” che ha registrato e raccontato l’arrivo della techno a Berlino dalla fine degli anni ’80. “Parts of Life” suona in maniera essenziale e basilare ma è al tempo stesso ricco di gioia e grandioso: è un disco senza tempo con un’ulteriore iniezione di energia.

“Parts of Life” è anche il lavoro più personale di Paul, quello che rivela maggiormente lui come artista, nella forma più pura. La copertina dell’album con dei dipinti di still life a opera di Paul Eisel, zio di Paul Kalkbrenner, mostra un’altra inedita passione dello stesso Kalkbrenner.

Prima di iniziare il tour estivo e rivolgersi alle grandi folle, Paul Kalkbrenner presenterà il suo lavoro nei club, una dimensione “familiare” per far vivere in maniera esclusiva il nuovo lavoro.