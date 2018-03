“Il teatro comico”, in scena a Tunisi

Dopo le recite milanesi, Il teatro comico di Carlo Goldoni, diretto da Roberto Latini e prodotto dal Piccolo Teatro di Milano, sarà al centro di una tournée nel Mediterraneo, promossa dal MAECI, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e l’Ambasciata d’Italia a Tunisi, nell’ambito del progetto ‘Italia, Culture, Mediterraneo’.

Lo spettacolo sarà in scena al Théâtre National Tunisien, giovedì 29 marzo 2018, in occasione della Semaine de la Journée Mondiale du Théâtre. Sono in programma anche due giornate di masterclass tenute da Roberto Latini, che coinvolgeranno gli allievi dell’École de l’Acteur di Fadhel Jaībi.

A novembre, lo spettacolo sarà al Festival Internazionale di Istanbul, anche in questo caso con un corollario di incontri con il pubblico e workshop formativi del regista e degli attori dello spettacolo.