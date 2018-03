Gli Stereophonics, nel cast di “I-Days 2018″

Stereophonics, Catfish & The Bottlemen e The Last Internationale si aggiungono al già ricchissimo cast di I-DAYS 2018, che vede i Pearl Jam esibirsi come headliner nella giornata del 22 giugno all’AREA EXPO-Experience Milano.Gli Stereophonics, tornano in Italia dopo aver festeggiato nel 2017 il ventennale della loro carriera con un nuovo disco e un tour.

La band rock gallese ha pubblicato infatti il primo album Word Gets Around nel ’97 facendo poi uscire altri 9 album in studio che hanno raggiunto i primi posti della classifica inglese, in particolare Performance & Cocktails nel ’99 li ha portati al grandissimo successo di pubblico.

Molto amati dagli spettatori in tutto il mondo, la band si è esibita in festival prestigiosi quali Glastonbury, Reading, Leeds, V e Isle of Wight.

Sempre il 21 giugno sul palco saliranno anche i Catfish & The Bottleman, provenienti sempre dal Galles. La band, formatasi nel 2007, è composta Ryan Evan “Van” McCann (voce), Johnny Bond (chitarra), Benji Blakeway (basso) e Bob Hall (batteria). Il loro stile è stato paragonato a quello di Johnny Marr, the Cribbs, Feeder e Mystery Jets.